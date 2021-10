Gorivo na pumpama u Srpskoj skuplje za osam feninga

BANJALUKA, PRIJEDOR - Na benzinskim pumpama širom Srpske od danas će kupce dočekati nove cijene goriva, a na nekima od njih dizel, ali i benzin, biće skuplji i za osam feninga po litru.

Milovan Bajić, direktor "Krajinapetrola" iz Banjaluke, u razgovoru za "Nezavisne novine" ističe da su od danas cijene na njihovim pumpama uvećane osam feninga po litru.

"Svjesni smo da cijene nafte na svjetskom tržištu rastu, što se odražava na naše tržište, ali šta je razlog tako viskog rasta nije nam jasno, budući da nafte ima na tržištu i nemamo problem prilikom nabavke", kazao je Bajić i dodao da niko ne zna kada će se zaustaviti taj trend rasta.

Da će doći do većih cijena goriva, ali i tečnog naftnog gasa (TNG), "Nezavisnim" je juče potvrdio i Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori RS.

"Juče (ponedjeljak) je nafta brent na Londonskoj berzi premašila 704 dolara po toni ili 81 dolar po barelu, što je značajno povećanje u veoma kratkom periodu, tako da je poskupljenje goriva praktično pred vratima i očekuje se da će svi distributeri naftnih derivata na benzinskim stanicama već u narednih dan-dva povećati cijene za sve derivate u prosjeku od pet do sedam feninga", kazao je on.

Ističe da su se dosadašnje cijene kretale u prosjeku od 2,11 do 2,19 KM za BMB95 i 2,04 do 2,1 KM za ED5, te TNG-a od 1,19 do 1,31 KM, zavisno od distributera i regije.

"Ovo što se trenutno dešava je nastavak poremećaja zbog pandemije, ali ono što mene brine je energetska kriza koja je pred vratima, prvenstveno zbog logističkih problema, a to je primjetno u Velikoj Britaniji, što je indikativno", kazao je Trišić.

Ističe da se potražnja za energijom vraća na realni nivo te da se velike ekonomije zakonskim regulativama okreću prema tzv. zelenoj energiji, a konvencionalna postrojenja za proizvodnju se postepeno isključuju sa sistema mreža.

"Tako trend povećanja potrošnje dovodi tržišta u situaciju da se susreću s deficitom svih obllika energije. Mislim da će ovaj trend trajati i u narednom periodu, pa i do kraja godine", pojasnio je Trišić.

Upozorava da u Srpskoj može doći do lančanog poskupljenja svih proizvoda, jer kompanije nisu spremne da kompenzuju i da rade za manji profit.

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport RS, ističe da više cijene goriva na pumpama predstavljaju ogroman problem, kako za građane, tako i za prevoznike.

"Poskupljenjem goriva dolazi do poskupljenja svih drugih proizvoda, a cijena prevoza ostaje ista, tako da je suvišno govoriti šta svako poskupljenje predstavlja prevoznicima", kazao je Grbić. Dodaje da prevoznicima ništa ne preostaje nego da zaključavaju firme i da prodaju kamione, te da idu putem Velike Britanije.

"Plata vozača u Velikoj Britaniji dostiže i 4.000 KM, tako da nam je to jedina šansa da prehranimo porodice. Nastavi li se trend rasta cijena goriva doći ćemo u situaciju da u RS neće imati ko da doveze kilogram brašana i lijekove", kazao je Grbić.

Da su više cijene goriva udar na džep potrošača, smatra i Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana DON Prijedor.

"Gorivo je glavni pokretač lavine poskupljenja koja ne prestaje unazad šest mjeseci. Stoga je ovo dodatno poskupljnje nerealno što se tiče potrošača, jer će se odraziti na skuplju potošačku korpu", zaključila je Marićeva.