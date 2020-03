Gorivo ponovo pojeftinilo, ne prijeti nestašica

BANJALUKA, SARAJEVO - Gorivo u Republici Srpskoj pojeftinilo je po treći put u zadnje tri sedmice, a kako uvjeravaju distributeri naftnih derivata, poremaćaja, odnosno nestašice ovog energenta u narednom periodu ne bi trebalo biti.

Gorivo na pumpama pojeftinilo je za dva do tri feninga, a Zoran Berak, sekretar Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori RS, kaže za "Nezavisne" da su niže cijene nafte i naftnih derivata u RS posljedica promjena kriterijuma koji je određuju, kao što je pad cijene sirove nafte na svjetskom tržištu duži period.

"Distributeri nafte i naftnih derivata su gorivo nabavili po nižim rafinerijskim cijenama i blagovremeno su reagovali i na svojim benzinskim pumpama", kaže on, napominjući da je, po njegovom mišljenju, pad cijene blagovremen zbog potrošnje zaliha goriva koje je nabavljeno po višim cijenama prije pada cijena sirove nafte na svjetskom tržištu.

"Uvjeravamo javnost da distributeri koriste sve raspoložive metode da obezbijede gorivo za svoje kupce i to se neće promijeniti", rekao je Berak odgovarajući na pitanje postoji li opasnost da dođe do otežanog snabdijevanja u narednom periodu zbog virusa korona.

I Almir Bećarević, ekspert za pitanja energetike, kaže za "Nezavisne" da nema nikakvih naznaka da bi moglo doći do prekida lanaca dobavljanja, ali da se svi opravdano nadaju da ova situacija neće potrajati predugo.

"Dok ide protok robe željeznicom i ostalim kanalima, ne bi trebalo biti problema, a nafta nije kvarljiva roba", rekao je on i predlaže da bi jedna od mjera pomoći privredi bilo pojeftinjenje goriva. Naglasio je da je u vrijeme krize s virusom korona, a pred proljećne poljoprivredne radove važno da svako bude svjestan svoje odgovornosti i nižim cijenama naftnih derivata pomogne bh. privredi.

"Ide vrijeme sjetve, radova u poljoprivredi, a vidimo kakva je situacija. Bilo bi korektno da se i prodavači prilagode ovoj situaciji i ovom što se dešava. Puno bi pomoglo u narednom periodu. Mislim da bi to svima značilo, a zašto se to ne radi, to je pitanje za sve nas, a možda pitanje svijesti i savjesti", naglasio je on.

Na naše pitanje da li bi se držanje visokih cijena moglo objasniti ili opravdati zebnjom da bi moglo doći do prekida snabdijevanja, on ocjenjuje da to nije slučaj.