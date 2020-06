Gorivo skuplje do deset feninga

BANJALUKA, SARAJEVO - Cijene goriva na pumpama u BiH u posljednjih nekoliko dana ponovo rastu, tako da su više od šest do deset feninga po litru, a kako kažu stručnjaci iz ove oblasti, može se očekivati da i u narednom periodu zadrže trend rasta.

Na jednoj benzinskoj pumpi u Banjaluci rekli su nam da je cijena dizela, a i benzina posljednjih dana viša za 0,06 KM po litru.

"Ranije nam je litar dizela koštao 1,66 KM, dok je nova cijena 1,72 KM", ističu sa te pumpe.

Litar benzina je, prema njihovim riječima, 1,73 KM. Za razliku od dizela i benzina, cijena auto-gasa je 0,89 KM.

Rast cijena je i na drugim pumpama sličan te varira od 0,06 do 0,10 KM po litru.

I na benzinskim pumpama u Bijeljini cijene su u prosjeku više za oko 0,10 KM te litar dizela košta oko 1,65 KM, a benzina 1,69 KM.

"Prije sadašnjeg povećanja cijena, litar benzina koštao je 1,59 KM", kazali su sa benzinske pumpe u Bijeljini.

Zoran Berak, sekretar Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori RS, potvrdio je za "Nezavisne" da je gorivo već poskupjelo na nekim benzinskim pumpama u RS.

"Distributeri nafte i naftnih derivata u Republici Srpskoj cijene goriva na benzinskim pumpama mijenjaju u skladu sa parametrima koji na njih utiču, pa je tako došlo i do povećanja cijena u skladu sa cijenama u rafinerijama u okruženju", kazao je Berak.

Prema njegovim riječima, trend rasta se može očekivati i u narednom periodu, jer je postignut sporazum na svjetskom nivou o ograničenju proizvodnje nafte, što će, kako kaže Berak, vjerovatno uticati i na rast cijene barela sirove nafte na svjetskom tržištu

Almir Bečarević, stručnjak za energente, rekao je za "Nezavisne" da je cijena nafte na svjetskom tržištu u porastu pa je i cijena goriva na pumpama odmah viša.

"Činjenica jeste da je cijena nafte na svjetskom tržištu porasla te opravdanja za većim cijenama goriva na pumpama ima, ali ne u tolikoj mjeri", ističe i dodaje da su u posljednjih 20 dana vlasnici pumpi tri puta korigovali cijene goriva.

Prema njegovim riječima, oni odmah reaguju kad dođe do više cijene goriva te su u stanju da u roku od 24 sata koriguju cijene, ali kada je cijena u padu, tu je situacija drugačija.

"Tada im treba mnogo više vremena da spuste cijene", kazao je Bečarević.

On je ukazao na to da postoje velike razlike u cijenama na pumpama širom BiH, pa čak i do 30 feninga od pumpe do pumpe.

Gordana Bulić, predstavnik Udruženja za zaštitu potrošača Tuzlanskog kantona, kazala je da je primjetno da su cijena goriva na pumpama u BiH u porastu.

"Vlasnici pumpi su podigli cijena goriva vjerovatno očekujući veće aktivnosti, bilo da se radi o privrednim aktivnostima ili aktivnostima građana", kazala je Bulićeva.

Dodala je da očekivani drugi talas virusa korona dovodi u pitanje to da li će doći do povećane aktivnosti ili će biti na snazi restriktivne mjere.