Gorivo u FBiH od danas jeftinije za pet feninga

SARAJEVO - Gorivo će na velikom broju benzinskih pumpi u FBiH od danas biti jeftinije za pet feninga.

U Federalno ministarstvo trgovine u proteklih nekoliko dana stiglo je 200 zahtjeva predstavnika benzinskih pumpi za sniženje cijena naftnih derivata, benzina i dizela.

Ovu informaciju potvrdio je Avazu juče i Zlatan Vujanović, federalni ministar trgovine. Prema njegovim riječima, zatraženo je pojeftinjenje od pet feninga.

O tome će biti govora i na današnjoj sjednici Vlade u Sarajevu, jer će ministri biti informirani o kretanju cijena i stabilizaciji naftnog tržišta. Inače, cijena nafte na svjetskom tržištu u posljednje tri sedmice u stalnom je padu, zbog čega su mnogi zahtijevali i pojeftinjenje goriva na bh. pumpama.

Na londonskom tržištu cijena barela pala je za dodatnih 2,7 posto, na 77,60 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio za 2,3 posto, na 67,60 dolara.

No, cijene goriva u Federaciji, bez obzira na svjetsko tržište, kretale su se od 2,21 do 2,36 KM za benzin, a za dizel od 2,36 do 2,46 KM po litru.

U Ministarstvu trgovine vjeruju da će i ostale pumpe sniziti cijene naftnih derivata.

(Avaz)