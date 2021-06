Gorivo u RS poskupjeće do pet feninga

BANJALUKA, PRIJEDOR - Ako se nastavi poskupljivanje nafte na svjetskoj berzi, realno je očekivati da cijene goriva na pumpama širom Srpske dožive rast za dva do pet feninga po litru, a prvenstveno benzina, rekao je za "Nezavisne novine" Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.

"Cijena nafte brent je u porastu i danas, odnosno 580 dolara po toni ili 71 dolar po barelu, što je nivo cijena iz aprila 2018, a prije toga iz novembra 2017. godine. Dakle, bilježi se konstantan rast od 20. maja ove godine", kazao je Trišić i istakao da se sadašnje cijene na svjetskoj berzi ne odražavaju na naše tržišta zbog, kako kaže, mogućih zaliha na benzinskim pumpama.

Trenutne cijene naftnih derivata na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj kreću se od 1,94 do 2,09 KM za BMB 95 i 1,92 do 2,05 KM za ED5, a za TNG od 1,04 do 1,16 KM.

Trišić dodaje da u narednom periodu ne očekuje značajno povećanja cijena, ali ukoliko se nastavi trend rasta na berzama, kako kaže, vjeruje da će rafinerije u okruženju postepeno podizati cijene, što za nas znači povećanje ulaznih cijena i samim tim će i na svim benzinskim pumpama doći do poskupljenja.

"Bitno je naglasiti da se ovaj proces može posmatrati kroz povećanje potražnje na globalnom nivou. Evropska unija u narednim danima postepeno ublažava mjere i omogućava kretanje i putovanje, tako da će se zabilježiti povećanje potražnje, a to je sigurno prilika da velike naftne kompanije na globalnom nivou vrate izgubljenu dobit iz ranijeg perioda", pojasnio je Trišić.

Kako kaže, sadašnje cijene su stabilne na tržištu Republike Srpske, a ističe da je primjetno da i u Federaciji BiH nema značajnih odstupanja cijena u odnosu na maj.

Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja potrošača "Don" Prijedor, kaže da su potrošači ti koji će osjetiti svako povećanje cijena na tržištu.

"Iako je automobil postao prijeka potreba, zbog ovakvog rasta cijena imamo ljude kojima je on postao luksuz", kazala je Marićeva za "Nezavisne novine".

Ističe da se cijene goriva proteklih sedmica konstantno uvećavaju.

"Na sve ovo što se dešava na svjetskom tržištu mi nemamo nikakve odgovore niti imamo bilo kakav plan kako da se ponašamo u neko dogledno vrijeme. Sigurno je da će se više cijene goriva odraziti na to da dođe do poskupljenja ostalih namirnica, što nije dobro za naše stanovnike", kazala je Marićeva.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske početkom aprila donijela je Uredbu o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata. Ovom uredbom trgovcima na veliko naftnim derivatima propisuje se maksimalna veleprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litru derivata, dok se trgovcima na malo propisuje maksimalna maloprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litru derivata.