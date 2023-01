Gorivo u Srpskoj skuplje za deset feninga

BANJALUKA – Radost vozača u Srpskoj kratko je trajala, jer su cijene goriva ponovo skočile, te je u prethodnih nekoliko dana došlo do poskupljenja od deset feninga po litri.

Potvrdio je to za "Nezavisne novine" Jovica Vučković, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske i dodao da do kraja sedmice ne bi trebalo da dođe do dodatnih poskupljenja.

"Kada je riječ snadbjevanju za sada nema nikakvih problema u tom pogledu", rekao je Vučković.

Kako ističe, stanje na tržištu se razlikuju se od regija, te su trenutne cijene dizela od 2,79 KM do 2,97 KM, a benzin od 2,39 KM do 2,59 KM.