Govedina iz BiH na trpezi u UAE, uskoro i nova tržišta

BANJALUKA, SARAJEVO - Bosni i Hercegovini odobren je izvoz goveđeg mesa u Ujedinjene Arapske Emirate (UAE), što domaći poljoprivredni proizvođači tumače kao veliki pomak te kažu da je sada na državi da farmerima garantuje otkupne cijene koje će biti tržišne, ali i da poveća podsticaje za ovu proizvodnju.

Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kazao je da su dosadašnji napori Ministarstva spoljne trgovine i ekonomsih odnosa BiH i Kancelarije za veterinarstvo BiH urodili plodom i rezultirali pozitivnim ishodom za domaći poljoprivredni sektor.

"Otvaranje novog tržišta znači novu šansu za razvoj i unapređenje kako primarne proizvodnje, tako i prerađivačkih kapaciteta iz Republike Srpske i Federacije BiH", poručio je Košarac.

Napomenuo je da je izvoz goveđeg mesa iz BiH u Ujedinjene Arapske Emirate odobren nakon što su usaglašeni veterinarsko-zdravstveni sertifikati između dvije zemlje, te privrednim subjektima iz BiH odobren izvoz od strane nadležnih institucija iz UAE.

"Kancelarija za veterinarstvo BiH zadužena je da, u skladu s usaglašenim veterinarsko-zdravstvenim sertifikatima, pokrene neophodne aktivnosti kako bi kompanije odobrene za izvoz taj posao mogle neometano da vrše", naglasio je Košarac nakon sastanka s direktorom Kancelarije za veterinarstvo BiH Sašom Boškovićem.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH sprovodi kontinuirane aktivnosti na otvaranju novih tržišta u cilju zaštite i unapređenja domaće proizvodnje te razvoja poljoprivrednog sektora.

"S tim u vezi želim naglasiti da smo u završnoj fazi usaglašavanja veterinarsko-zdravstvenih sertifikata s Izraelom, tako da uskoro očekujemo otvaranje ovog tržišta za naše proizvođače. Naš prioritet je evropsko tržište sa 500 miliona potencijalnih potrošača, ali i tržišta Rusije, Kine, Malezije, Kuvajta i Saudijske Arabije, posebno kada je riječ o izvozu crvenog i mesa peradi, ribe, mlijeka i mliječnih proizvoda", naveo je Košarac.

Da je novo tržište značajno za poljoprivredne proizvođače, smatra i Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH.

"Svako novo tržište je veliki pomak za BiH, sada je na državi da animira ljude da se vrate toj proizvodnji, jer je zaista mnogo poljoprivednika odustalo zbog ekonomske neisplativosti", kazao je Bićo.

Dodaje da bi država sada trebalo više time da se pozabavi, da poveća podsticaja za ovu proizvodnju, ali i da farmerima garantuje otkup.

"Odnosno, treba da garantuje otkupnu cijenu koja je tržišna, da farmer može sa svojom proizvodnjom da opstane", zaključio je Bićo.

Da otvaranje novih tržišta doprinosi boljem plasmanu domaćih proizvoda kaže i Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.

"Svaki izvoz i svako novo tržište doprinosi boljem plasmanu, ali poneseni lošim iskustvima plašimo se da neko to ne zloupotrijebi i da monopolisti ne iskoriste u datom momentu solidnu cijenu, koja bi bila prihvatljiva za farmere pa da čim cijena počne do raste dođe do prekida izvoza", kazao je Marinković.