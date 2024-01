Građani u 2023. najčešće kupovali vozila starija od deset godina

Pad prodaje polovnih automobila nastavljen je i tokom 2023. godine širom Srbije, a građani su najčešće kupovali vozila starija od deset godina, sa dizel-motorom, rezultati su godišnje analize portala "Polovni automobili", prenosi danas "RTS".

Portparol portala "Polovni automobili" Petar Veličković rekao je za "RTS" da je Srbija u 2023. uvezla više od 132.000 polovnih automobila, što znači da je prodaja opala za skoro tri odsto u odnosu na 2022. godinu.

"Nastavljen je trend pada prodaje polovnih vozila, a geopolitička situacija je glavni razlog. Krajem prošle godine desio se još jedan ratni sukob, uz već postojeći u Ukrajini. U mnogim državama je to napravilo ozbiljne posledice – inflaciju, nestabilnost cena i troškova života", rekao je Veličković.

Navodi da je značajno i što su krajem septembra porasli troškovi uvoza polovnih automobila u Srbiju.

"Postoji određena procedura koja mora da se uradi da bi automobil mogao da bude registrovan i prođe tehnički pregled, a cena toga je skočila sa 7.000 na 12.000 dinara. Ujedno, država je našla način da naplaćuje ekološku taksu za automobile iz uvoza. I kada se sve to sabere, trošak po automobilu je porastao između 200 i 300 evra, a kada uračunamo troškove transporta i više", navodi on.

Prognoze i analize, tvrdi Veličković, ukazuju na to da bi tokom 2024. godine tržište polovnih automobila trebalo da se stabilizuje.

"To je moguće ako se smiri inflacija i troškovi života, ali i ako se smire odnosi velikih sila. Tada bismo imali stabilniju situaciju na tržištu polovnih automobila, jer se nešto slično već dešava u Evropi kada je reč o tržištu novih vozila", naglasio je Veličković.

Građani Srbije su tokom 2023. najčešće kupovali vozila koja su proizvedena između 2007. i 2011. godine, (oko 43 odsto), a preovladavali su automobili sa dizel-motorom (64,5 odsto).

"To su preslikani podaci iz 2022. godine. Mi smo okrenuti polovnjacima koji su stari više od deset godina i imaju euro 3 ili 4 normu. Bilo je najava da će od 1. januara ta vozila ukinuti, ali do toga još nije došlo. Ako se to dogodi, ostaćemo bez značajnog dela tržišta polovnih vozila iz uvoza“, naveo je Veličković, uz napomenu da će slična vozila koja su već registrovana i voze se u Srbiji moći nesmetano da se prodaju, prenosi "Danas".

