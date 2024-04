Građani već kupuju pelet za narednu sezonu

BANJALUKA, SRBAC - Iako se tek izlazi iz grijne sezone u Srpskoj, veliki broj građana koji koriste pelet uveliko se sprema za narednu sezonu, upravo zbog nižih cijena ove vrste ogreva, potvrdili su nam iz firmi koje se bave proizvodnjom peleta.

Naime, kako je za "Nezavisne novine" rekao Igor Andrić, sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta u Privrednoj komori Republike Srpske, na tržištu je povećana ponuda peleta u odnosu na potražnju.

"To je uticalo na cijenu, koja je, zavisno od proizvođača do proizvođača, raznolika, tako da se kreće od 400 do 420 KM po toni", kazao je Andrić i istakao da postoji nekoliko proizvođača koji su cijenu spustili čak i ispod 400 KM po toni.

"Što se tiče prognoze za neki naredni period, nisu nikako optimistične što se tiče proizvođačima peleta, a što ide na ruku kupcima", kazao je Andrić i dodao da se cijene i u narednoj sezoni ne bi trebale mijenjati, jer kako kaže, upravo zato što proizvođači imaju velike zalihe.

Prema njegovim riječima, većina proizvođača peleta izvozno je orijentisana, ali usljed energetske krize u zapadnoj Evropi nabavljene su velike količine i skladišta su puna.

"I zbog prethodne slabije zime nije došlo do potrošnje, tako da je sve to zajedno uslovilo nižu cijenu", pojasnio je Andrić.

Darko Partalo, direktor kompanije "Drvoprodex" Banjaluka, kazao je da je kod njih cijena tone peleta 360 KM plus PDV i plus prevoz.

"Mi trenutno nemamo peleta na lageru u velikim količinama, ali jedan dio, oko 20 do 30 odsto, i izvozimo, odnosno onoliko koliko procijenimo da neće da ugrozi poslovanje u Srpskoj", kazao je Partalo i istakao da cijena za izvoz iznosi 180 evra po toni

Kako je rekao, ne očekuju da će u narednoj sezoni grijanja da podižu cijene.

"Ne vjerujem da će se cijene mijenjati, odnosno vjerovatno će sadašnja cijena biti i na jesen, jer na taj način čuvamo naše kupce", kazao je Partalo i dodao da su kod njih kupci uglavnom sa banjalučke regiji.

Iz firme "Ensa BH" iz Srpca kazali su da su skladišta ovih preduzeća puna upravo zbog prošlogodišnje zabrane izvoza, ali da od 1. marta pa do 1. septembra oni imaju ljetne cijene, te da sada tona pelete košta oko 420 KM.

"Veliki dio naših stalnih kupca već sada uveliko kupuje pelet za narednu sezonu, upravo zbog nižih cijena", kazali su iz ove firme i dodali da oni koriguju cijenu u odnosu na cijene sirovina na tržištu.

Iz firme "bioConcept" Novi Grad ističu da su i kod njih cijene peleta u padu te da su na lagerima velike količine.

"Kod nas je trenutno cijena peleta 380 KM sa prevozom, a veliki broj kupca upravo sada kupuje pelet zbog nižih cijena", istakli su iz ove firme.

Građani u Srpskoj su ovu vijest dočekali sa velikom radošću, jer, kako kažu, nakon svih poskupljenja sa kojima se skoro svakodnvno susreću, ovo pojeftinjenje je vrlo značajno.

"Naravno da je veoma bitno, a posebno kad znamo da nam je grijanje jedna od najvećih i najskupljih stavki u kućnom budžetu, tako da ćemo sada moći da kupimo pelet koji je jeftiniji nego inače", rekao je Mirko S.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.