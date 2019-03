Grčka izazvala haos na tržištu - nezapamćena jagma

ATINA - Grčka je emitovala prvu obveznicu od početka dužničke krize u evrozoni prije deset godina i za njom na tržištu vlada nezapamćena tražnja.

Početni prinos na desetogodišnju obveznicu postavljen je na 4,125 odsto.

"Oko podneva, narudžbine za grčku 10-godišnju obveznicu premašile su 11,3 milijarde evra, konačna cijena postavljena je na 3,9 odsto", objavljeno je na Tviteru.

Ovo je drugi pohod Grčke na tržišta kapitala od kako je Grčka izašla iz svog trećeg međunarodnog programa pomoći u avgustu prošle godine.

Podsjetimo, u ponedjeljak je osvanula vijest da Grčka priprema novu emisiju obveznica, što je prikladan način da se označi poboljšanje kreditnog rejtinga.

Naime, Agencija za kreditni rejting "Mudis" (Moody's) u petak je povećala kreditni rejting na grčke obveznice za dva stepena na ocjenu B1.

Reuters prenosi da postoji "velika potražnja" za novom desetogodišnjom obveznicom Grčke, koja se trenutno prodaje na aukciji.

To bi trebalo da znači da Atina podiže barem dvije milijarde evra koje je i željela. Osim toga, što više ponuda dobija na današnjoj aukciji, to je niža kamatna stopa koju mora da plati (jer Grčka može izabrati najbolje ponude).

