Gužva na benzinskoj pumpi u Banjaluci nakon velikog pojeftinjenja goriva

BANJALUKA - Na nekim benzinskim pumpama u Republici Srpskoj gorivo je od jutros jeftinije i do 40 feninga, pa se na nekim stvorila velika gužva.

Tako su na jednoj pumpi u Banjaluci zabilježeni veliki redovi, nakon što su cijene benzina i dizela pale na 1,50 KM.

Podsjećamo, do juče je gorivo koštalo od 1,79 do 1,89 KM po litru, u zavisnosti od benzinske pumpe, što znači da je cijena u maloprodaji pala od 29 do 39 feninga. Opširnije o tome na OVOM LINKU.

Na nekim pumpama je zabilježeno i veće pojeftinjenje, pa se litar dizela prodaje za 1,47, a litar benzina 1,49 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je prije dva dana odluku kojom su marže na gorivo u veleprodaji ograničene na 0,06 KM po litri, a u maloprodaji na 0,25 KM.

I Vlada FBiH je donijela odluku kojom su marže na gorivo ograničene, odnosno moraju da se vrate na nivo od 5. marta.

U proteklom periodu na svjetskom tržištu cijene naftnih derivata su se srozale, a snižene su i rafinerijske cijene.