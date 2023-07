Hanić: Ako možete ikako uzdržite se od uzimanja kredita

Profesor Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić ocijenio je danas da se Srbija približava gornjoj granici povećanja referentnih kamatnih stopa i naglasio da se već od septmbra može očekivati blago povećnje rate, ali i da se nada da do tog povećanja može doći jednom ili dva puta, i to blago, do kraja godine.

Na pitanje šta bi rekao ako bi ga neko pitao za savjet da li se sada kreditno zaduživati ili kako prevazići krizu Hanić je rekao da bi građanima preporučio ako mogu da se uzdrže od uzimanja kredita da to učine osim u slučaju ako postoji cjelovita kombinacija koja može da pokaže računicu da je korišćenje kredita dobro da bi se ostvarili drugi ciljevi.

"Lično mislim da se približavamo gornjoj granici povećanja referentnih kamatnih stopa", rekao je Hanić za TV Tanjug na pitanje gdje vidi granicu povećanja kamatnih stopa i šta će biti sa ratama kredita.

Hanić je podsjetio da s obzirom na paritet kamatnih stopa Evropska centralana banka slijedi politku američke centralne banke, a mi slijedimo Evropske centralne banke s obzirom na to da smo povezani sa zemljama evro zone i da moramo takođe da pratimo tu politiku.

Dosadašnje povećanje referentne kamatne stope dalo je, kako je rekao, određeni efekat.

Stopa inflacije u SAD je znatno opala kao i u zemljama evrozone, kod nas se znatno sporije smanjuje, ali je ocijenjeno da su stope i dalje relativno visoke i da se sporo kreću ka referentnom okviru, koji je poželjan do kraja 2023. godine, rekao je Hanić.

"U tom smislu očekujem, imajući u vidu kumulativno dejstvo koje će se ispoljiti u narednom periodu, kao efekat ranijeg povećanja referente kamatne stope i sa druge strane procenjujući određene okolnosti i faktore koji utiču na ne baznu komponentu inflacije, lično ne očekujem da će doći, osim do jednog, eventulano dva puta povećanja referentnih kamatnih stopa i da to povećanje bude praktično najmanje moguće, a to je 25 baznih poena, odnosno 0,25 procenata", rekao je Hanić.

Naglasio je da građani moraju biti strpljivi do kraja godine i prihvatiti ovako relativno visoke referentno stope, odnosno kamante stope kod komercijalnih banaka, relativno visoke cijene kredita, odnosno novca.

Na pitanje kako da se narod izbori sa tim, Hanić kaže da su projekcije bile optimistične.

"Očekivalo se da će se mnogo ranije oboriti inflacija, da će to obaranje biti efikasnije i bržim tempom, ali se to nije dogodilo, zato centralnim bankama ostaje taj najmoćnija poluga a to je povećanje referentne stope", rekao je on.