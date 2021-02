I mladi i stari pohrlili u IT sektor

BANJALUKA, SARAJEVO - Prekvalifikacija građana i sticanje znanja iz oblasti IT-a i digitalnog marketinga godinama unazad sve su veći, a na to se odlučuju kandidati jer se nadaju bržem zaposlenju zbog velike potražnje kadra u tim oblastima.

Godine života i prethodno znanje nisu prepreke za prekvalifikaciju, a iz škola kurseva i IT edukacija kažu da među polaznicima ima od srednjoškolaca do ljudi koji su zakoračili u sedmu deceniju života.

Dodaju da su to uglavnom fakultetski obrazovani ljudi, koji prekvalifikaciju vide kao priliku za nove poslove i bolje uslove.

Jedna Banjalučanka kaže da je završila fakultet društvenog smjera, ali da je radila samo povremene i honorarne poslove, nije imala stalno zaposlenje, te se odlučila na prekvalifikaciju u IT sektoru, pa se nada da će dobiti adekvatan posao.

"Vidjela sam da imam talenat za programiranje i aplikacije pa sam prvo upisala QA kurs koji ima za cilj da vas tehnički osposobi za testiranje aplikacija, a poslije ću nastaviti edukaciju. To se danas traži širom svijeta, možete raditi u Banjaluci za neku firmu u svijetu, ponuda je mnogo", rekla je ova četrdesetogodišnja Banjalučanka.

Nikolina Rajilić iz "ITAcademy" Banjaluka kaže da je osviještenost građana o perspektivnosti IT vještina na dosta dobrom nivou.

"IT je ostala jedna od najperspektivnijih oblasti današnjice. Stručnjaci iz ove sfere su i dalje veoma traženi i natprosječno plaćeni. S druge strane, više od 90% tradicionalnih poslova danas zahtijeva poznavanje neke IT vještine", ističe ona.

Prema njenim riječima, polaznici se najviše odlučuju za obuku programiranja i dizajn, jer programeri zauzimaju najveći dio radnih mjesta u IT kompanijama, a s druge strane dizajneri imaju mnogo različitih mogućnosti za rad.

"Nezaposlene osobe najbrže mogu dobiti posao u ovom sektoru, i to s odličnim uslovima, kao i osobe koje žele dalje napredovati u karijeri i zaradi", ističe Rajilićeva.

Dodaje da IT kompanije već godinama naglašavaju da diploma nije preduslov zaposlenja u ovom sektoru, već da je na prvom mjestu znanje, kao i to da osobe koje žele dobiti zaposlenje odmah nakon srednje škole to uspješno ostvaruju nakon završetka ovog IT programa.

Gradimir Stanković iz "Moje digitalne akademije" Banjaluka, koja nudi program obuke iz oblasti digitalnog marketinga, kaže da je zainteresovanost građana znatno povećana.

"Prvi razlog povećanja zainteresovanosti je to što su mnogobrojne domaće kompanije postale svjesne potencijala digitalnog marketinga, te odvajaju znatan dio svog budžeta u taj vid oglašavanja i zapošljavaju specijaliste za to. Drugi razlog je to što je freelancing i rad od kuće za inostrane kompanije takođe doživio veliku ekspanziju, a pozicije specijalista digitalnog marketinga su veoma tražene i dosta dobro plaćene", ističe Stanković za "Nezavisne".

Dodaje da su mnogobrojni polaznici po završetku obuke svoje poslove pronašli na dobrim pozicijama ili su pokretali vlastite projekte, te da su polaznici većinom osobe sa već završenim fakultetima, u dvadesetim i tridesetim godinama, koji prepoznaju potrebu za znanjem iz digitalnog marketinga kako bi bili uspješni i konkurentni.

U Edukativnom centru "BitLab" Banjaluka, koji se bavi IT kursevima, ističu da je prije pandemije zainteresovanost bila veća, kao i da su se prilagodili situaciji, te pored praćenja kurseva uživo omogućili i online praćenje.

"Najveća zainteresovanost je za kurs grafičkog dizajna, dok je za Java programiranje teže formirati grupu, jer je manja zainteresovanost zbog kompleksnosti kursa", kaže Željka Marjanović iz "BitLaba".

Prema njenim riječima, prije pandemije su imali praksu da učesnike koji se najbolje pokažu na kursevima angažuju za praksu, a kasnije za pravo zaposlenje.