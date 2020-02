"Ikea" kao sredstvo plaćanja uvodi vrijeme

​Čuveni švedski lanac "Ikea" u Dubaiju uvodi mogućnost plaćanja vremenom koje je kupac potrošio da bi stigao do prodajnog objekta. Iako na prvi pogled djeluje kao da se proizvodi dobijaju džabe, situacija je ipak nešto drugačija.

Što vam više vremena treba da stignete do "Ikeine" radnje, više ćete moći da kupite, prenosi časopis Forbs.

"Kupujte svojim vremenom" (Buy With Your Time) poruka je koju švedski lanac šalje u svijet, najprije iz Dubaija. Sve što treba da uradite je da kasirima pokažete istoriju svog kretanja na telefonu koju je zabilježila aplikacija Google map. To će biti dokaz koliko ste vremena potrošili putujući do prodavnice.

Iako je u pitanju novina koja se odnosi isključivo na "Ikeu" u Dubaiju, u pitanju je potez koji širom otvara vrata ka važnim i radikalnim promjenama kada je riječ o kupovini i odnosu potrošača prema brendovima.

Nov način plaćanja uvodi se istovremeno sa otvaranjem "Ikeine" nove radnje u Džabel Aliju, kvartu Dubaija prilično udaljenom od centra grada. Nema sumnje da će zbog nove "monete" kupci češće dolaziti u "Ikeu", provoditi više vremena u radnji, a samim ti i kupovati više.

Vrijeme je dragoceno

Ideja iza ovog poteza je da potrošači troše beskonačno mnogo vremena da bi stigli do "Ikeinih" prodajnih objekata jer su oni najčešće smješteni na samom kraju grada. U skladu s tim, uvedena je cijena za svaki proizvod u "vremenskoj moneti", čija vrijednost je formirana na osnovu prosječnih primanja u Dubaiju.

Na taj način, osim u dirhamima, potrošači u Dubaiju mogu plaćati ukupnim vremenom koje su potrošili na "Ikeu".

"Prije nego što smo pokrenuli kampanju, shvatili smo dvije stvari: vrijeme je danas dragocjeno i kupci troše ozbiljnu količinu vremena da bi došli do naših radnji, koje su nekad daleko od centra grada", navode u "Ikei Dubai" i naglašavaju da je zbog toga važno nagraditi potrošače i odužiti im se.

Iako mogućnost ovakvog plaćanja djeluje idealno, postoji i druga strana medalje – ako ste želite da naplaćujete vijreme koje trošite dolazeći do prodavnice, morate biti voljni da predate podatke o svom kretanju i to i prošlom i budućem.

Drugim riječima, ističe Forbs, u pitanju je način da se učini normalnijom ideja da je u redu dozvoliti da naše kretanje neko prati dok god nešto dobijamo "džabe".

Ako se u obzir uzme činjenica da se Google, to jest "Alfabet" kojem pripada, nedavno pridružio gigantima koji vrijede bilion (1.000 milijardi) dolara, nije najjasnije da li je ova trampa fer.