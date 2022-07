Ili pomoć, ili svi autobusi u RS staju 1. septembra

BANJALUKA - Prevoznici u Srpskoj zatražili su od nadležnih i u RS i na nivou BiH da pomognu sektorima transporta robe i prevoza putnika, a ako se to ne dogodi, jedna od opcija je i obustava autobusa u cijeloj Republici Srpskoj od 1. septembra do ispunjenja zahtjeva.

Vlast u Srpskoj im, kako ističu, može pomoći tako što će uplatiti poreze i doprinose na isplaćene plate za period od šest mjeseci, a od nadležnih u Sarajevu očekuju rasterećenja za gorivo.

Iz Udruženja poslodavaca saobraćaja i veza Republike Srpske kažu da od Vlade Srpske traže hitnu uplatu poreza i doprinosa za šest mjeseci.

"To je ono što nam Vlada može dati, to je njena nadležnost. Takođe, tražimo da se odavde podrži, a da naši predstavnici u Savjetu ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH hitno izglasaju oslobađanje od akciza, poreza i putarina za prevoz putnika i tereta. Osim toga, tražimo i da sektor javnog prevoza putnika od nove godine uđe u sistem poreskih olakšica, kao što je to slučaj sa sektorom kože i tekstila", rekao je za "Nezavisne novine" Dejan Mijić, predsjednik ovog udruženja.

U protivnom će, kako je naglasio, biti neodrživ rad, a postoji veliki rizik da će, sa dolaskom nove školske godine, doći i novi problemi, te će firme početi da se gase.

Mijić ističe da je situacija trenutno možda i teža nego kada je bio vrhunac pandemije, a ova branša spada u grupu uslužnih djelatnosti i ostavljena je na milost i nemilost krize, dok je u zemljama u okruženju i Evropi podrška neprestana. On nam je potvrdio da, ako pomoć izostane, jedna od mjera jeste moguća obustava prevoza putnika od septembra.

"Nadamo se da će neko do tada reagovati. Mi konstantno ove zahtjeve šaljemo i tražimo da redovnim putem dođemo do rješenja. Pozivamo da se naši zahtjevi razmotre, oni su opravdani", naglasio je Mijić, te potvrdio da su dopise poslali i Vladi Srpske i bh. nivou, ali povratnu informaciju, ističe, nisu dobili.

U preduzeću "Mrkonjić Express", koje ima osam, što manjih, što većih autobusa, poručuju da, ako većina prevoznika obustavi prevoz putnika 1. septembra, to će učiniti i oni.

"Nešto nam je isplaćeno poreza i doprinosa tokom korone i, naravno, značilo bi nam da nam se uplate za još šest mjeseci. A najveća stavka nam je gorivo i najbitnije bi nam bilo da budemo pošteđeni akciza", rekao nam je Goran Miletić, vlasnik "Mrkonjić Expressa".

Do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina" nismo uspjeli dobiti stav resornog ministra Nedeljka Ćorića, na čiju adresu je otišao jedan od dopisa koji su prevoznici slali.

U tom dopisu, koji je u posjedu "Nezavisnih novina", podsjećaju na enorman rast cijena, prije svega nafte, te ističu da je većina zemalja u okruženju, ali i ostatku Evrope, obezbijedila mjere za pomoć očuvanju kapaciteta u javnom drumskom prevozu.

Položaj im je, upozoravaju, utoliko teži jer kao privredna grana su razvrstani u djelatnost usluga i nemaju prava da učestvuju u bilo kakvim podsticajima koje je Vlada u ovoj godini kreirala za privredu.

"Svjesni smo situacije u kojoj se nalazi kompletno društvo i specifičnosti BiH i jasno nam je da je veoma teško obezbijediti neke od tih mjera, te smatramo da mjera koju smo tražili, uplata poreza i doprinosa na ispaćene plate za šest mjeseci, neće zahtijevati ogromna sredstava, a prevoznicima će biti od velike pomoći u cilju očuvanja radnih mjesta i naših preduzeća", naveli su prevoznici.