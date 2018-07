Independent: Oružje iz BiH završilo kod ekstremista

LONDON - Oružje proizvedeno u bosanskoj fabrici BNT-TMiH, koje je prodato Saudijskoj Arabiji, završilo je u rukama ekstremista Islamske države i Al Kaide koji su se borili protiv sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, piše britanski "Independent".

Riječ je, kako se navodi, o 500 minobacača iz ove fabrike.

Novinar "Independenta" Robert Fisk piše da je u podrumu bombardovanog skladišta oružja Al Kaide u istočnom Alepu prošle godine pronašao oružane listove iz fabrike minobacača u Bosni - sa potpisom nekadašnjeg direktora kontrole naoružanja u fabrici BNT-TMiH u Novom Travniku Ifeta Krnjića.

Dokumenti su stigli sa pošiljkom od 500 minobacača kalibra 120 mm u januaru 2016. godine. Fisk je sada pronašao Krnjića u Novom Travniku koji kaže da je kompanija poslala oružje Saudijskoj Arabiji.

"To je moj potpis! Da, to sam ja! To je garancija za minobacače 120 mm - to je NATO standard", rekao je Krnjić.

On navodi da je isporuka otišla za Saudijsku Arabiju.

"To je bio dio isporuke 500 minobacača. Sjećam se dobro saudijske isporuke. Oni (Saudijci) došli su u našu fabriku u inspekciju naoružanja početkom 2016. godine", rekao je Krnjić.

On tvrdi da su sve takve prodaje striktno u skladu sa pravnim sertifikatima krajnjeg korisnika koje je njegova fabrika dobila od svih kupaca navodeći da će oružje koristiti jedino oružane snage država koje ga poruče.

"Kad su Saudijci došli u našu fabriku u inspekciju početkom 2016. bio je i saudijski ministar i zvaničnici koji su došli u inspekciju oružja prije nego što su ga dobili. Sva naša proizvodnja poslije rata (u Bosni) je pod kontrolom Amerikanaca i NATO koji stalno dolaze ovde ... i oni znaju kuda iz fabrike odlazi svaki komad našeg oružja", rekao je Krnjić.

Isporuka 500 minobacača je velika, navodi "Independent" dodajući da većina evropskih vojski nema toliko u svojim skladištima kao i da je nešto od tog oružja izgleda završilo u rukama neprijatelja sirijskog predsjednika Bašara al Asada - islamista Nusra Fronta/Al Kaide na sjeveru Sirije u roku od šest mjeseci od otpremanja iz fabrike u Bosni.

Sirijska ambasada u Londonu odgovorila je za "Independent" da Saudijska Arabija ne daje "praktičnu ili neku drugu podršku bilo kakvoj terorističkoj organizaciji (uključujući grupe Nusra ili Islamska država) u Siriji ili nekoj drugoj zemlji".

Ambasada takođe navode "Independenta" opisuje kao "nejasne i neosnovane" i dodaje da je Saudijska Arabija "vodeći glas u međunarodnoj zajednici za podršku diplomatskom rješenju sukoba u Siriji, dok u isto vreme sarađuje sa susedima i saveznicima u borbi protiv porasta snage ekstremizma".

Fisk piše da je po ulasku u Alepo pronašao brojna dokumenata, među kojima su uputrstva na engleskom jeziku za korišćenje mitraljeza i minobacaca.

Među tim dokumentima, britanski novinar kaže da je pronašao i uputstva za upotrebu oružja iz BiH, Srbije, Bugarske, ali i prazne kutije protivraketnog naoružanja američkog proiztvođača "Hadžis Erkraft Kompani".

Fisk piše da je uputstvo za upotrebu oružja koje je pronašao u Alepu - među kojima i za mitraljez Kojot MO2 na 20 stranca kragujevačke fabrike "Zastava oružje" pokazao generalnom direktoru Milojku Brzakoviću.

On je potvrdio da je dokumenta izdala ta fabrika i da su među kupcima bili Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati.

"Ne postoji nijedna jedina zemlja na Bliskom istoku koja nije kupovala oružje od Zastave u posljednjih 15 godina", rekao je Brzaković.