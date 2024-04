Izgubio bitkoine vrijedne pola milijarde dolara

Britanski kompjuterski ekspert koji je slučajno zagubio hard-disk sa 7.500 bitkoina (BTC), čija je trenutna vrijednost procijenjana na najmanje pola milijarde dolara, pokrenuo je sudski postupak kako bi primorao gradsko vijeće Njuporta da mu dozvoli da pretraži deponiju gde se vjeruje da je uređaj za skladištenje zakopan.

Džejms Hauels čiji je bivši partner nenamjerno bacio disk, pokrenuo je pravni postupak kako bi primorao gradsko veće Njuporta da mu dozvoli da pretraži deponiju gdje v,eruje da se nalazi kriptovaluta.

Grupa investitora hedž fondova navodno finansira Hauelsovu potencijalno skupu tužbu, prenosi Dejli mejl, dodajući da će investitori dobiti dio izgubljenog BTC-a ako i kada ih Hauels uspješno povrati.

Pored finansiranja tužbe, koja bi trebalo da bude podnijeta Višem sudu, investitori hedž fondova okupili su tim stručnjaka za pretragu i inženjera za oporavak podataka, prenosi Bitcoin.com.

Predviđajući dalje povećanje vrijednosti kriptovalute, britanski stručnjak je rekao da samo želi da mu se pruži prilika da pronađe izgubljene bitkoine.

Prema navodima Dejli mejla, vrijednost izgubljenih bitkoina pojedini stručnjaci prockenjuju na više od 525 miliona dolara po trenutnim cijenama, dok Hauels kaže da će vrijednost bitkoina koje traži daleko premašiti milijardu dolara.

''Neki stručnjaci vjeruju da će do kraja godine ceijna porasti na 25.000 dolara po novčiću. To bi učinilo da moj hard disk vrijedi 1,5 milijardi funti... Žele da odem i zaboravim na to, ali kako bi neko mogao? Zašto da odustanem? Sve što želim je šansa da vratim svoju imovinu", rekao je Hauels.

Gradsko veće Njuporta već je odbilo zahtjev kompjuterskog stručnjaka za iskopavanje, navodeći potencijalne negativne uticaje na životnu sredinu na okolno područje, prenosi Tanjug.

