Izmjene zakona o penziji: Ko bude radio do 70 godine biće nagrađen

Nakon što je Vlada Hrvatske odlučila da ispuni sindikalne zahtjeve u vezi s penzijskim reformama, iduće nedjelje u javno savjetovanje pustiće sedam izmjena zakona.

On će različitim grupama ljudi omogućiti da rade i nakon 65. godine ako to žele.

Vlada će i stimulisati one koji žele da ostanu duže na tržištu rada, i to tako da će penzija rasti 0,34 odsto za svaki mjesec dužeg ostanka na tržištu rada, a najviše za pet godina. To znači da će onaj ko bude želio da radi do 70. godine imati čak 20,4 odsto veću penziju.

U ponedjeljak, ipak, počinju razgovori sa sindikatima i poslodavcima, nakon čega zakoni idu u e-savjetovanje na 14 dana.

Riječ je o izmjenama Zakona o penzijskom osiguranju, Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Zakona o zdravstvenoj zaštiti...

(b92)