Izvoz oružja iz BiH veći za skoro tri puta

BANJALUKA, SARAJEVO - Namjenska industrija Bosne i Hercegovine jedna je od rijetkih grana privrede koja je sve jača, a izvoz oružja je u prvom kvartalu ove godine veći za skoro tri puta u odnosu na isti period prošle godine.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u prva tri mjeseca ove godine izvoz oružja iznosio je 92.410.727 KM, dok je u tri mjeseca 2023. godine iznosio 35.116.034 KM.

Tako su najtraženiji proizvodi iz BiH, što se tiče namjenske industrije, bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična vojna municija i njihovi dijelovi, kojih je za tri mjeseca izvezeno za oko 90 miliona KM.

Najviše smo proizvoda plasirali u Sjedinjene Američke Države i to za oko 21 miliona KM.

Slijedi izvoz u Slovačku za 19.106.605 KM te Srbiju za 12.544.358 KM i Bugarsku za 10.114.711 KM.

Firme namjenske industrije BiH su ove godine svoje proizvode plasirale još i u Tursku, Togo, Sloveniju, Poljsku, Crnu Goru, Moldaviju, Italiju, Indoneziju, Mađarsku, Hrvatsku, Francusku, Njemačku, Češku, Švajcarsku, Bangladeš i tako dalje.

Tokom prošle godine izvoz oružja iz BiH iznosio je 241.144.400 KM, godinu ranije 196.023.892 KM, a 2021. godine 192.875.889 KM.

Ovo pokazuje da su proizvodnja i izvoz oružja iz Bosne i Hercegovine iz godine u godinu sve unosniji biznis.

Slaven Ristić, većinski vlasnik "Tehničkog remonta Bratunac" (TRB), kazao je da će trend rasta izvoza firmi namjenske industrije u BiH rasti.

"Vidite da je svijet prinuđen da se naoružava, te zemlje sve više razvijaju sopstvenu namjensku industriju. Naše tržište su Bliski istok i Afrika. To su uglavnom zemlje nesvrstanog bloka sa kojima je bivša Jugoslavija imala dobre odnose. To sada nama daje rezultate i to je šansa za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Naše novo tržište su Saudijska Arabija, Egipat, Namibija. Očekujemo neke ugovore i poslovne prilike i u Angoli. Ono što nam trenutno predstavlja problem jesu kapaciteti", rekao je Ristić za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, kompletna namjenska industrija u regionu treba da ulaže u razvoj svojih kapaciteta da bi odgovorila zahtjevima na svjetskom tržištu.

"Osvojili smo tržište Saudijske Arabije, ugovor je višemilionski i dugogodišnji. U pitanju je transfer tehnologija i zajednička proizvodnja nekih naših proizvoda. Ugovor je veoma značajan za našu kompaniju. Ovo će omogućiti dodatna zapošljavanja u 'Tehničkom remontu Bratunac'", naglasio je Ristić.

Ekonomista Admir Čavalić smatra da je povećanje izvoza rezultat vanjskih okolnosti, odnosno promjene u inostranstvu za poslovanje u namjenskoj industriji, to jest sve većeg naoružavanja zemalja.

"Procjena je da će minimalno narednih pet godina biti naoružavanja, posebno za zemlje članice Evropske unije i druge evropske zemlje, prevashodno u kontekstu rusko-ukrajinskog konflikta. Bosna i Hercegovina, poput svih drugih zemalja koje imaju temelje namjenske industrije, treba ovo da iskoristi.

Očekujem da će vjerovatno podaci za ovu godinu u narednim kvartalima, ali i u sljedećoj godini biti pozitivni, u smislu da će doći do rasta izvoza oružja. Ono što je bitno naglasiti, ne smijemo biti taoci nekih birokratskih barijera, razumijevajući kako funkcioniše namjenska industrija i da imamo državne i entitetske nadležnosti. Bitno je da to sve bude sinhronizovano, sada nije pravi trenutak da imamo bilo kakve birokratske smetnje, jer je sada tržište u uzletu i treba to iskoristiti", objasnio je Čavalić.

