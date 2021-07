Izvoz šljiva i kornišona iz BiH moraju prijaviti 24 časa ranije

BANJALUKA, SARAJEVO - Izvoznici šljiva i kornišona iz BiH moraju 24 časa prije izvoza preko graničnog prelaza Gradiška sa Hrvatskom da najave dolazak na ovaj granični prelaz, istakao je danas Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

On je i danas ponovio da svi zastoji koji su prijavljeni proteklih dana na graničnom prelazu Gradiška, koji su usporili izvoz robe iz BiH, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo bh. proizvođača, trebali biti prekinuti i trebalo bi da se omogući neometan promet robe preko graničnih prelaza sa Hrvatskom.

"S tim u vezi uputio bih apel bh. izvoznicima da na vrijeme najave izvoz. Kako smo dogovorili, svaki izvoz koji je najavljen za taj dan će biti i ispoštovan i realizovan", istakao je Košarac.

Osvrnuo se i na radno vrijeme fitosanitarnih inspektora na graničnom prelazu kazavši kako će inspektori pregledati sve pošiljke najavljene za taj dan, pa i nakon predviđenog radnog vremena.

"Vjerujem da u narednom periodu neće dolaziti do zastoja, da će se spoljnotrgovinski promet odvijati nesmetano, bez zastoja, a ukoliko se pokaže potreba, dobili smo uvjeravanja da bi rad inspektora, koji sada rade od sedam do 15 sati, mogao biti produžen", kazao je Košarac najavljujući da će naredne sedmice obići granične prelaze kako bi se uvjerio u sprovođenje dogovora dvije države.

Podsjetio je da je problema sa prelaskom kornišona i šljiva namijenjenih tržištu EU bilo i prošle godine, zbog čega je ove godine ranije uputio dopis nadležnim hrvatskim institucijama kako bi se ovaj problem preduprijedio.

Ističući opredijeljenost za zaštitu primarne domaće proizvodnje i olakšavanje izvoza poljoprivrednicima iz Republike Srpske i FBiH, Košarac je rekao da je razmišljao i o nekim drugim mjerama koje bi bilo moguće donijeti.

"Treba istaći da fitosanitarni granični nalazi nisu nadležnosti nivoa BiH, postoje neke druge nadležnosti koje bismo mogli da donosimo. Ne na bazi reciprociteta, ali i mi moramo da štitimo naše ljude i naše interese", zaključio je Košarac

Iz Državnog inspektorata Republike Hrvatske za "Nezavisne" su rekli da je, u skladu sa propisima EU, subjekat odgovoran za pošiljku obvezan unaprijed najaviti prispijeće pošiljke na mjesto prvog ulaska u Evropsku uniju.

"Subjekat je obvezan fitosanitarnog inspektora jedan radni dan prije, putem sistema TRACES, obavijestiti o očekivanom prispijeću pošiljke ili ako se zbog logističkih ograničenja taj rok ne može poštovati, najmanje četiri sata prije očekivanog prispijeća pošiljke", kazali su iz pomenutog inspektorata.

Dodaju da u elektronskom obliku TRACES Evropske komisije evidentiraju sve pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koje se pregledavaju na graničnim prelazima te na ovaj način i Evropska komisija ima uvid u broj pregledanih i najavljenih pošiljaka.

"Na graničnoj kontrolnoj postaji Gradiška u razdoblju od 1. jula do 12. jula broj pristiglih i pregledanih pošiljaka je bio između dvije do 11 pošiljaka, 13. jula 18 pošiljaka, a 14. jula devet pošiljaka", kazali su iz Državnog inspektorata Hrvatske.

Tvrde da je fitosanitarna inspekcije sve najavljene i pristigle pošiljke na graničnom prelazu Gradiška pregledala za vrijeme redovnog radnog vremena od sedam do 15 sati.

"Broj graničnih prelaza preko kojih se može obavljati unos pošiljaka bilja i biljnih proizvoda u Evropsku uniju ne može se mijenjati bez udovoljavanja striktnim uslovima koji su propisani zakonodavstvom EU. Fitosanitarna inspekcija Državnog inspektorata kontinuirano prati najave pošiljaka te će, ovisno o povećanju broja istih, pravovremeno reagirati", dodali su iz Državnog inspektorata.

Suad Selimović, predsjednik Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju, koje djeluje pri Privrednoj komori Tuzlanskog kantona, kazao je da su svi izvoznici bili upoznati sa tim da je potrebno da prijave svoj dolazak na granicu.

"Veliki broj izvoznika je prijavljivao svoje utovare, ali ima i onih koji možda nisu znali pa su njihovi kamioni dolazili u Gradišku bez najave", kazao je Selimović.

Ističe da je jedan od najvećih problema što fitosanitarni inspektori u 13 časova pregledaju posljednji kamion i to odrade do 15 časova i to je to za taj dan.

"Kamioni koji ne stignu do tog perioda na granični prelaz ostaju do sutra", kazao je Selimović.

Bh. poljoprivrednici su se ranije žalili na zastoje tvrdeći da im svježa roba koju izvoze propada.