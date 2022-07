Jasmin Marić za "Nezavisne": Trendovi razvoja lokalne online trgovine prate regiju

Nezavisne novine" i Srđan Bjelić, ponovo dostavljaju novosti iz svijeta IT, digitalizacije, eKomerca i inovacija.

Nastavljamo sa eKomercom, a naš novi Digitalni sagovornik, dolazi iz naše zemlje i radi za najveći portal koji se bavi eKomercom, g. Jasmin Marić, predstavnik OLX tima, voditelj prodaje i poslovnog razvoja.

NN: Prethodni digitalni sagovornik bio nam je g. Antić iz Srbije koji je konstatovao da smo u trećem talasu eKomerca. Kako je Vaše mišljenje u vezi ove konsatatcije i kakvo je stanje u našoj zemlji i regionu u vezi eKomerca? Da li je to isti biznis kao prije pet godina i šta se sve promijenilo u međuvremenu?

Jasmin Marić: Svakako se slažem da se trendovi razvoja lokalne online trgovine prate regiju. Treći talas eCommercea u ovom slučaju zahvata veće i etablirane biznise koji su fokusirani na digitalne kanale poslovanja. Vjerovatno i u ovom slučaju preskačemo određene faze razvoja koja su prolazila zrelija tržišta i adaptiramo se na trenutne trendove. Neki kažu da je pet godina već prevelik period za analize i praćenja, dvije godine se sada češće koriste u smislu uvida i razmatranja. Iz toga već jasno možemo primijetiti ubrzanu adaptaciju digitalizacije online prodaje kod malih i srednjih ali i velikih preduzeća. Promotivna web stranica i kanali društvenih mreža su već odavno standard, sada kompanije sve češče razmatraju razvoj vlastitih web shopova ili korištenje alternativnih online kanal prodaje svojih roba i usluga ili za proširenje postojećih kanala trgovine. U tome ih sporo prate partneri iz domena online plaćanja i logistike, kao nužnih tačaka kupoprodaje.

NN: Olix odnosno PIK je najveći portal eTrgovine u našoj zemlji. Kako ste došli na ovako kvalitetnu ideju online ponude i potražnje?

Jasmin Marić: Pik je svoje poslovanje započeo već davne 2009. godine po uzoru na svjetske kupoprodajne platforme. Naš rast je zapazila međunarodna kompanija Naspers i 2014. otkupila većinski udio kompanije integrišući nas u svoju grupaciju. Sam concept platforme baziran je na digitalizaciji oglasa koju su do tada postojali primarno u štampanoj formi. Razvoj interneta omogućio je da se oglasi presele na desktop i mobilne uređaje a dodatne funkcionalnosti olakšale su komunikaciju korisnicima i time unaprijedile kupoprodajno iskustvo. Bolje korisničko iskustvo privuklo je pojedince i kompanije i time omogućilo stalni rast broja oglasa, korisnika i funkcionalnosti.

NN. Poznato je da ste uključeni i u razne eKomerc start-up i on line segmente prodaje. Da li imate novih projekata i koje su njihove glavne karakteristike?

Jasmin Marić: Pored OLX-a projekti na Kojima smo još radili su eKupon, Fix.ba i Korpa.ba. eKupon i dalje nudi prevashodno online turističke aranžmane i uslužne popuste. Korpa.ba je lansirana na samom početku pandemije i postoji već etablirano dvije godine. Pored BiH poslujemo pod istim brendom i u Makedoniji. Lokalno smo najveći ponuđač qCommerce usluge - brze dostave do vrata. Na platformi Korpe korisnici biraju ponuđene asortimate trgovaca iz hotela, restorana, caffea, te shopova koji nude i druge kategorije proizvoda, retail robe, pića pa i telekomunikacija.

NN. Koja je budućnost eKomerca u našoj zemlji, koje su po Vašem mišljenju naše šanse, a koji nedostaci?

Jasmin Marić: Vjerujem da ćemo i dalje nastaviti stidljivo pratiti regionalne trendove razvoja online trgovine, kao i do sada. Naše tržište je prilično malo, finansijski oskudno a administrativno komplikovano. To sve demotiviše strane kompanije da ulažu i ulaze na naše tržište dok lokalnim kompanijama ostavlja prostora da se istaknu i na takvom tržištu razvijaju. Zanimljivo je da u našoj zemlji postoji značajan broj IT kompanija foksiranih na outsourcing svojih usluga ka stranim tražištima ali se rijetko koja okreće razvoju vlastitog proizvoda. Tu i dalje vidim najveći potencijal u budućnosti online trgovine naše zemlje. Na stranim tržištima postoji još jako puno ideja i koncepata koje je moguće i potrebno prilagoditi i omogućiti na našem tržištu.

NN. Na kraju našeg druženja, isto pitanje za sve naše Digitalne sagovornike, postavljamo i Vama. Koja je tajna uspjeha, da li postoji recept za uspješan biznis?

Jasim Marić: Ako i postoji neki precizan recept ja ga nemam. Pretpostavljam da se radi o jednoj formuli truda, hrabrosti i sreće, kao i u svim ostalim životnim temama. Sigurno je da vrijedni pojedinci i kolektivi imaju više šanse za uspjehom. Bitno je ne samo raditi puno već raditi pametno. Donošenje hrabrih odluka svakako mora pratiti poslovanje jer - ko ne riskira taj i ne profitira.