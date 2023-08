Jedan od tri veganska proizvoda u Britaniji sadrži mlijeko ili jaje

LONDON - Više od trećine hrane označene kao veganska sadrži proizvode životinjskog porijekla, pokazalo je istraživanje, što je navelo stručnjake da upozore kupce sa teškim alergijama da se "suočavaju sa potencijalno tragičnim posljedicama".

Navodi se da su forenzičari pronašli tragove jaja ili mlijeka u mnogo vrsta robe, koja je bila označena kao veganska ili biljna, a tijela za trgovinske standarde pozivala su na pravnu zaštitu kako bi se spriječilo da potrošači budu "izmanipulisani od neetičkih preduzeća sa hranom", prenio je "The Guardian".

Inspektori iz Hempšira pronašli su 24 (39 odsto) od 61 proizvoda, označenih kao veganski, koji sadrže jaja ili mliječne proizvode, uključujući 13 alternativa mliječnim proizvodima i 48 alternativa za meso.

Napominje se da je ukupno utvrđeno kako je 90 odsto proizvoda nezadovoljavajuće, što zbog zbog tragova mliječnih proizvoda, što zbog netačnosti u njihovom označavanju i informacijama o ishrani.

Analizirani artikli uključivali su veganske ekvivalente čokoladnih tartufa, pice, hamburgera, mafina i omotača.

Izvršni direktor Instituta za ovlašćene trgovačke standarde (CTSI) Džon Herimen rekao je da je nedostatak pravne definicije mogao da bude iskorišćen od neetičkih preduzeća sa hranom, koja tvrde da je hrana veganska, iako u stvari sadrži proizvode životinjskog porijekla.

"Možda je veća zabrinutost to što to može imati katastrofalne, a ponekad i tragične posljedice za one koji su alergični na proizvode životinjskog porijekla, kao što su mlijeko i jaja", naveo je on.

Naglasio je kako je svjestan da su ljudi nažalost izgubili živote zbog ovoga, navodi "Tanjug".

"Stoga pozivamo na više jasnoće o tome šta se može, a šta ne može zakonski opisati kao veganska i biljna hrana", naglasio je Herimen.

Nedavne ankete otkrile su široko rasprostranjeno uvjerenje da nešto što se prodaje kao vegansko ne sadrži sastojke životinjskog porijekla.

CTSI je anketirao 2.000 ljudi, od kojih njih 76 odsto vjeruje da je to tako.