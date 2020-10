Jedan tvit mijenja sve: Tramp pozitivan, Dau Džons potonuo

Nakon što je svijetom odjeknula vijest da predsjednik SAD Donald Tramp i njegova supruga Melanija imaju COVID-19, o čemu se on i oglasio na Twitteru - fjučersi su se srozali u ranom jutarnjem trgovanju na berzi.

Fjučersi industrijskog indeksa Dau Džons (Dow Jones) srušili su se za 379 poena, a prethodno su pali za više od 500 poena. Osim toga, i fjučersi indeksa S&P 500 i Nasdaq takođe su bili na negativnoj teritoriji.

U međuvremenu, prinos na referentnu desetogodišnju državnu mjenicu pao je na 0,6627%. Prinosi se kreću suprotno cijenama. Ljekar Bijele kuće, Šon Konli, rekao je u bilješci: "Predsjednik i prva dama su u ovom trenutku dobro i planiraju da ostanu kod kuće tokom svog oporavka".

Takođe je rekao da očekuje da će Tramp "nastaviti da izvršava svoje dužnosti bez ometanja, dok se oporavlja". Indeks Dau Džons je u četvrtak zatvoren sa 35 poena više (dobitak od 0,1 odsto), dok je S&P 500 napredovao 0,5%. Nasdaq je dobio 1,4 procenata.

Danas će investitori dati uvid u stanje tekućeg ekonomskog oporavka, kada septembarski izvještaj o radnim mjestima bude objavljen u 8.30 ujutro po srednjeevropskom vremenu. Očekuje se da će konačni izvještaj o radnim mjestima uoči izbora pokazati usporavanje, u odnosu na nivo iz avgusta.

Svi glavni prosjeci završili su septembar na nižem nivou, prekidajući petomjesečni niz pobjeda, dok se pojavljuju sumnje u pogledu brzine i širine oporavka. "Da bi tržište zaista napredovalo do kraja godine, treba da vidimo određeno učešće cikličnih sektora, posebno kada je riječ o industrijskim i finansijskim kompanijama", kaže Kris Zakareli.

(Telegraf Biznis)

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!