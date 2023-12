Jeftinije brašno, ali ne i hljeb

BANJALUKA, BIJELJINA - Cijene pšenice i brašna na tržištu dosta su niže u odnosu na raniji period, pa poljoprivrednici, ali i mlinari kažu da je došlo vrijeme da cijene hljeba i pekarskih proizvoda budu niže, dok s druge strane pekarski sektor ističe da cijene ovih proizvoda trenutno ne mogu biti jeftinije.

Saša Trivić, predsjednik Udruženja pekara Republike Srpske i vlasnik pekarsko-slastičarskog društva "Krajina klas", kazao je da će cijene hljeba i rasti ukoliko minimalna plata bude iznosila 1.050 KM.

"Ako ne bude značajnog rasta minimalne plate, za očekivati je da cijene hljeba i pekarskih proizvoda budu na ovom nivou", kazao je Trivić i istakao da se ne očekuje značajniji pad cijene brašna.

"Mi još trpimo prošlogodišnje minuse, a plate i dalje rastu, tako da niže cijene ne možemo očekivati", kazao je Trivić.

Da cijene hljeba i pekarskih proizvoda u narednom periodu neće biti niže kaže i Radenko Pelemiš, predsjednik Udruženja mlinara i pekara regije Bijeljina.

"Evidentno je da su cijene brašna niže, ali sva ta razlika je otišla u veće plate radnika, jer imamo velike probleme da pronađemo radnike za rad u pekarama", kazao je Pelemiš.

Dodao je da se cijena brašna po kilogramu trenutno kreće od 0,63 do 0,73 feninga, zavisno od tipa brašna, ali i kvaliteta. Prema njegovim riječima, trenutno nema osnova da dođe do nižih cijena pekarskih proizvoda.

Naime, kako je rekao Zoran Kos, predsjednik Udruženja mlinara Republike Srpske, cijena vreće brašna od 25 kilograma kreće se od 20 do 25 KM, te da cijena hljeba isključivo zavisi od pekara.

"Cijena pšenice se sada kreće od 170 do 250 evra za tonu, tako da su se cijene vratile na period prije pandemije", kazao je Kos i dodao da se cijene pšenice sigurno neće mijenjati u narednom periodu.

"Očekujemo da cijena pšenice, ali i brašna ostane na ovom nivou, sve do naredne žetve", rekao je Kos i istakao da su mlinari spustili cijenu ispod koje se više ne može ići.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, kazao je da je cijena pšenice u otkupu bila 0,30 feninga po kilogramu, te da ne postoji nikakvo opravdanje za to što su cijene hljeba visoke.

"Smatramo da hljeb nikako ne bi trebalo da bude na nivou ovih cijena, nego znatno jeftiniji, ali isto tako da bude znatno kvalitetniji", kazao je Marinković i istakao da je primjetno da su i cijene goriva dosta niže, jer, kako kaže, gorivo je glavni pokretač svega, pa treba očekivati da i pekarski proizvodi budu niži.

"Kad dođe do nižih cijena goriva, niko ne snižava cijene, ali ako su cijene veće, odmah dođe do poskupljenja svih proizvoda, pravdajući se da su cijene veće i to je hronični problem koji imamo", zaključio je Marinković.

Da bi niža cijena hljeba za pet, deset feninga bila jako značajna za potrošače, smatra Jovan Vasilić, predsjednik Udruženja potrošača "Zvono" Bijeljina.

"Kad god je došlo do smanjenja cijena brašna, nikada nije došlo do nižih cijena pekarskih proizvoda, ali kada cijene porastu, oni odmah povise cijenu svojih proizvoda", smatra Vasilić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.