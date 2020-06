Jesmo li (ne)spremni za promjenu životnog poziva

"Zahvaljujući SAP Integrisanom informacionom sistemu, poreski obveznici ni zbog jedne prijave više ne moraju da stoje u redovima".

Ta vijest je prije nešto više od mjesec dana obradovala poreske obveznike u Republici Srpskoj, jer ona u praksi znači da su sa nekoliko klikova na računaru ili mobilnom telefonu sve prijave koje ste bili u obavezi da predate u Poresku upravu Republike Srpske već stigle na njihovu adresu. No, uprkos očiglednoj koristi, vjerovatno se malo ko zapitao šta je, zapravo, taj SAP i zašto bi, baš njemu, trebalo da se "zahvalimo".

Ključ priče kod nas zapravo su SAP konsultanti - ljudi koji su u školi učili neke sasvim druge stvari, a kroz posao savladali i usavršili sad već globalni softver koji služi za kompletno praćenje procesa rada. Oni su, ujedno, i sve traženiji kadar u kompanijama, a kako sami kažu, glavni razlog da se prihvatite tog posla je "želja za novim znanjima i vještinama i spremnost na izazove". Među njima su profesionalci različitih struka, pa i onih koje na prvi pogled ne biste svrstali u IT industriju.

Da je tako, svjedoči i Slobodan Rajčević, SAP konsultant u kompaniji Prointer ITSS. On je po struci tehnolog, tačnije, inženjer naftno-petrohemijskih tehnologija, ali i četvrta generacija pčelara u svojoj porodici. Rajčevići se u dubičkom kraju više od sto godina bave proizvodnjom meda, pa izazovi svih vrsta Slobodanu nisu nepoznanica. Zato i ne čudi što je bio spreman da naftu "zamijeni" informacionim tehnologijama.

"Zaista sam imao želju da radim u IT industriji, a promjenu posla posmatram kao ličnu nadogradnju. Prije ovoga radio sam u upravi naftne industrije, u odjeljenju za nabavku. S obzirom na to da je to bila međunarodna, globalna korporacija, ovladao sam znanjima, vještinama i iskustvom koji se tiču planiranja i realizacije najsloženijih vidova nabavke robe i usluga", kaže Slobodan.

Iskustva sa domaćeg tržišta rada ipak govore da „slobodana“ i nema mnogo. Iako je, recimo, pozicija konsultanta u SAP sistemu vrhunski izazov svakom ko vjeruje u svoja znanja i vještine i spreman je na cjeloživotno učenje i nadogradnju svojih kompetencija, činjenica je da je naše tržište rada tradicionalno pasivno i ne baš spremno za izazove, kažu u agenciji za zapošljavanje Spektar.

"Ovdašnje tržište rada opterećeno je nasljedstvom i tromo. Učesnici na tom tržištu uglavnom nisu spremni i ne žele nove izazove. Možda bi drugačija promocija rada, novih poslovnih mogućnosti, u konačnici dovela ljude u stanje da preispitaju stavove u vezi spremnosti na dalja usavršavanja i prihvatanje drugačijih poslovnih izazova", ističe direktor ove agencije Miroslav Vukajlović.

"Poslovni izazov" i jeste naš moto, kažu u Prointeru. Godinama unazad vode se upravo tom logikom – spoj različitih znanja, vještina i sposobnosti, plus pružena prilika, dobitna su kombinacija u kadrovskoj politici.

"Naš cilj je da prilikom zapošljavanja damo šansu stručnim i sposobnim kadrovima koji žele da uče, usavršavaju se i oprobaju u nečemu novom. Kada govorimo o SAP konsultantima, najčešće se radi o drugačijoj vrsti pozicije, načinu rada i poslovnom okruženju, u odnosu na prethodna zaposlenja naših kandidata, ali su povratne informacije uvijek pozitivne", kaže Ivana Živković, rukovodilac sektora za ljudske resurse u Prointeru.

Želja za konstantnim učenjem i napredovanjem i prilagodljivost radu i dinamičnom okruženju, ključni su faktori za uspjeh, potvrđuje i Nataša Marjanović, ekonomista na poziciji SAP konsultanta u ovoj kompaniji.

"Ranije sam radila u finansijskoj reviziji, a ova pozicija u IT industriji zaista mi je bila izazov. Kroz nju se mogu unaprijediti znanja ne samo u oblasti koju direktno pokrivate, već i informatičko znanje, prezentacijske vještine, opšte znanje o poslovnim procesima", kaže Nataša.

Prilagođavanje bi moglo biti ključ i za promjene na tržištu rada čija je dinamika u razvijenijim zemljama drastično drugačija u odnosu na prije pet ili deset godina, a što se neminovno mora dogoditi i kod nas.

"Pojavljuju se nova radna mjesta, do sada nepoznata javnosti, a istovremeno nestaju ili se smanjuju potrebe za drugim tradicionalnim poslovima i zanimanjima. Nažalost, naš, kao ni mnogo razvijeniji obrazovni sistemi, nisu u stanju da sve to pravovremeno isprate. Kad tome dodate tradicionalni pristup tržištu rada i čekanje na posao u struci, jasno je da nam treba više promocije, više jasnih i konkretnih poruka koja će nas prodrmati", poručuju iz agencije Spektar.