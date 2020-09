Junetina iz BiH ponovo u turskom kebabu

SARAJEVO, BIJELJINA - Isporuke junećeg mesa iz BiH u Tursku očekuju se već tokom naredne sedmice.

Dvije domaće kompanije, naime, već su potpisale ugovore o izvozu tog mesa na tursko tržište, što znači da će se u njihovim tradicionalnim specijalitetima, poput, recimo, kebaba, ponovo naći sirovina iz BiH.

"Predstavnici turske kompanije 'Tareks' informisali su nas da su sklopili ugovore o uvozu mesa iz BiH sa firmama 'ZP-komerc' iz Bijeljine i 'Šišović' iz Rakitnog, na osnovu kojih će ovaj aranžman sa Turskom biti nastavljen. Turski inspektori već su na terenu, tako da se prve isporuke u Tursku očekuju tokom naredne sedmice", uvjerava Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

On je podsjetio da se zahtjev prema turskoj strani odnosio na povećanje broja kooperanata, imajući u vidu, kako je naveo, značaj nastavka i unapređenja izvoza iz aspekta primarnih ciljeva poštivanja međunarodnih ugovora i obaveza BiH i otvaranja novih tržišta.

Izrazio je nadu da će u predstojećem periodu u posao sa Turskom biti uključen veći broj domaćih kompanija koje se bave klaoničarskom djelatnošću i koje su sertifikovane od strane Turske, pri čemu će se, ističe, insistirati na otkupu primarne domaće proizvodnje.

Košarac dodaje da zagovara ravnopravnu zastupljenost i uključenost kompanija iz Republike Srpske i Federacije BiH u posao izvoza mesa na tursko tržište.

"Čvrsto sam opredijeljen za istrajnost u takvoj politici, jer je apsolutno neprihvatljiva prethodna praksa u kojoj su pojedinci imali povlašten položaj i ostvarivali monopol na tržištu", rekao je Košarac.

On dodaje da je izvoz mesa u Tursku posebno značajan u uslovima aktuelne epidemiološke situacije i borbe sa posljedicama virusa korona za ukupni poljoprivredni sektor, uzimajući u obzir ostvarene viškove u proizvodnji i smanjeni unutrašnji konzum.

Kvota, kada je u pitanju izvoz ovog mesa u Tursku, za 2020. godinu iznosi 3.000 tona, a izvoznici zasad planiraju da u tu zemlju pošalju ukupno 1.000 tona.

Ljubiša Rosić, direktor Mesne industrije "ZP-komerc", rekao je za "Nezavisne novine" da će za početak, u periodu od pet sedmica, izvesti količinu od 500 tona.

"Ako obje strane budu zadovoljne, mi ćemo to produžiti. Sa strane turske kompanije traženo je da bude odgođeno plaćanje na 30 radnih dana ili 45 kalendarskih. Dugo su trajali pregovori, pa smo došli na avansno plaćanje, što znači da će biti plaćeno u sedam dana", rekao je Rosić za "Nezavisne".

Kako dodaje, već u ponedjeljak se očekuje prvo klanje junadi za tursko tržište.

"Svakako će nam to pomoći. Gdje god ode meso, to nam predstavlja pomoć. Ipak, prije nekoliko godina to se radilo dosta više i dosta bolje. Sad je svima teško, vjerovatno i Turcima. Smanjila se potrošnja", naveo je Rosić.

Damir Pavković, direktor Mesne industrije "Šišović" Rakitno, kaže da će i oni za početak izvesti 500 tona, a prvo klanje junadi očekuje za koji dan.

"Taj posao je naravno značajan. Imali smo problem prilikom plasmana mesa. Ovo će sada rasteretiti viškove. Mislim da će stabilizirati tržište i cijenu vratiti na normalu", rekao je Pavković, a na pitanje o kojoj je cijeni po kilogramu riječ, detalje nije mogao otkriti, ali je rekao da Turci nisu bili široke ruke.

Stojan Marinković, lider poljoprivrednika Srpske, kaže da je izvoz junetine u Tursku značajan zbog tržišnih viškova koje imamo, a koji su nastali usljed prekomjernog uvoza. Ali, kako dodaje, apsurdno je da izvozimo sirovinu koje proizvodimo svega 30 odsto u odnosu na vlastite potrebe.

"Smatramo da junad, ali i svinje, koje mi proizvodimo, treba da završe na domaćem tržištu, a da se uvoz ograniči", rekao je Marinković za "Nezavisne novine".

Nova tržišta

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH kontinuirano radi na obezbjeđivanju novih tržišta za plasman domaćih proizvoda, poručuje ministar Staša Košarac. Time se, ocjenjuje on, u značajnoj mjeri doprinosi očuvanju i zaštiti domaće proizvodnje, kao i nastavku poslovnih aktivnosti izvozno orijentisanih kompanija iz Srpske i FBiH.