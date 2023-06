KLIME SA INVERTEROM: Štede struju, hlade, griju i čine zrak svježim

Prilikom izbora klima uređaja sve češće se susrećemo sa terminom INVERTER i sa inverter tehnologijom. Ona pruža, pored mogućnosti grijanja i hlađenja, i preciznu regulaciju željene temperature i značajnu uštedu električne energije - do čak 30 procenata!

Sve je ovo moguće zahvaljujući Hisense klimama sa najsavremenijom tehnologijom koja pruža upravljanje uređajem na pouzdan i jednostavan način. Nekoliko klikova biće dovoljno da obezbjedite prijatno okruženje u domu po vašoj mjeri u svakom trenutku.

Prije nekoliko godina, većina klima uređaja imala je kompresore koji rade po principu uključen-isključen ili one koji imaju samo jednu brzinu. U situaciji kada je potrebno samo lagano održavanje temperature u prostoriji - kompresor će raditi punom snagom sve dok se željena temperatura ne postigne, a kada se to dogodi, on se u potpunosti isključuje.

Kasnije, kada ponovo želite da se temperatura promjeni i vi poželite ponovo da se rashladite, morate iznova da uključite uređaj i cijeli proces se ponavlja.

Kod inverter klima je sistem rada drugačiji, jer one će raditi punom snagom sve dok se u prostoriji ne postigne željena temperatura. Kada dođe do toga, uređaj sa inverterom će prilagoditi, odnosno smanjiti svoj učinak tako da bude dovoljan za ravnomjerno održavanje željene temperature.

Na taj način se izbjegavaju nagle promjene temperature prostora i nema čestog uključivanja i isključivanja uređaja, koje dodatno opterećuje strujnu mrežu, pa se na taj način i štedi struja.

Inverterska tehnologija ima tradiciju dugu gotovo pola vijeka, a jedan od pionira u ovoj oblasti je Hisense koji je prvi plasirao ovakve uređaje u Kini. U saradnji sa Hitachi kompanijom iz Japana, Hisense je napravio revoluciju na tržištu i postao sinonim za inovativnu invertersku tehnologiju.

Zašto su klima uređaji sa inverterom drugačiji

Inverterski uređaji pružaju mogućnost grijanja čak i na veoma niskim vanjskim temperaturama, do -25°C, što ih čini pogodnim za korištenje tokom cijele godine.

Nova, Hisense 360° DC inverterska tehnologija je najsavremenija tehnologija koja omogućava inteligentan rad klima uređaja i smanjuje energetske gubitke. Zbog ovoga kompresor radi lakše i efikasnije, kontrola temperature je preciznija, a buka je niža.

Također, ne morate više brinuti oko toga kako ćete koristiti klima uređaj, jer će AI to uraditi umjesto vas. Samo jednim tasterom možete aktivirati inteligentnog nadzornika vazduha i kontrolisati temperaturu, vlažnost, smjer duvanja i količinu zraka na sveobuhvatan način. Kada niste kod kuće duže vrijeme, možete uštediti na potrošnji struje, zaštititi namještaj i vodovodne cijevi ili obezbjediti prijatnu temperaturu za vaše kućne ljubimce.

Obezbjeđuju komfor, ali brinu i o zdravlju

Hisense je patentirao napredne funkcije na svojim klima uređajima koji uz pomoć HI-NANO tehnologije brinu o našem zdravlju. Zahvaljujući tim inovacijama, spriječeno je širenje bakterija i virusa, uključujući i korona virus. Visoku efikasnost ovog metoda u očuvanju zdravlja potvđuje i cijenjeni međunarodni sertifikat istraživačke studije Texcell.

Oslobađanjem velike koncentracije jona, u razmjeri milion jona na jedan centimetar kubni, stvara se zdrava sredina i eliminišu se PM 2.5 čestice, grinje, duvanski dim i neprijatni mirisi.

Takođe, djelotvorno se uklanja i prenosiva prašina, dok se prečišćava vazduh oko vas.

Većina modela Hisense inverter klima deklarisani su na A+++ energetski razred i koriste ekološki gas R32, koji je efikasan i zeleniji za korištenje. Gas R32 ima veći kapacitet hlađenja na istoj zapremini. To znači da je potrebna manja količina sredstva za hlađenje u svakom uređaju, pa se tako smanjuje i globalno zagrijavanje.

Prednosti ovog gasa su to što nema utjecaja na ozon u vazduhu, ima 66 odsto niži utjecaj na globalno zagrijavanje od gasa R410A, veću energetsku efikasnost, veća termalna provodljivost i veći kapacitet hlađenja.

Hisense i u našoj zemlji nudi veliki izbor klima uređaja svih klasa, kojima su čist zrak, lakoća rukovanja i dugotrajnost korištenja zajedničke karakteristike. Modeli sa inverterom su uvijek pravi izbor, jer uz sve prednosti troše i značajno manje struje, nisu bučni i omogućavaju da u svježini i prijatnoj atmosferi uživate i zimi i ljeti. Prilikom sljedeće kupovine - Hisense inverter klima uređaj svakako bi trebalo da bude na vašem spisku!

