Kafa u BiH najpovoljnija u regionu

Poredeći cijene kafe u zemljama regiona, pokazalo se da najjeftinije prolaze građani iz Bosne i Hercegovine, koji svaku vrstu kafe – tursku, instant i espreso, plaćaju jeftinije od komšija.

U BiH 200 grama turske kafe građani plaćaju oko tri KM, a cijene instant kafe se kreću oko 10 maraka. Espreso košta od 17 do 20 maraka po kilogramu.

Kafa, mnogima omiljeno piće, poskupjela je za 25,7 odsto u posljednjih godinu dana, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku Srbije. Prosječan stanovnik Srbije za godinu dana popije četiri i po kilograma kafe. Ukoliko ste makar i blizu prosjeka, zasigurno ste osjetili ovo poskupljenje od 25 posto.

Ljubitelji ovog napitka, u susjednoj Hrvatskoj, za 200 grama turske kafe izdvajaju od 6, pa sve do 10 KM. Oni koji se ipak odlučuju da popiju instant kafu, istu količinu plaćaju između 9 i 12 maraka. Kilogram espresa u hrvatskim marketima košta od 18 do čak 76 maraka.

U Crnoj Gori za 200 grama turske kafe potrebno je izdvojiti u prosjeku od 3 do 5 KM. Ljubitelji instant kafe ovaj proizvod plaćaju od 13 do 21 marke, dok kilogram espresa košta od 33 do 46 maraka, piše Nova.rs.