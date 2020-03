Kako bi se Pariz ponašao pod američkim sankcijama?

Pariz, Berlin - Vašington ponovo planira sankcije, ovaj put protiv firmi iz EU, koje investiraju u gradnju gasovoda Sjeverni tok 2.

Među tim firmama je i francuski koncern Anži. Kako bi se zvanični Pariz ponašao u slučaju sankcija?

Otkako su SAD 2019. uvele sankcije za firme koje učestvuju u gradnji Sjevernog toka 2, čitav taj Gazpromov projekat "visi". Za slučaj da Moskvi pođe za rukom da nastavi polaganje cijevi, Vašington – kako izvještava list "Handelsblat" – priprema nove sankcije. Ovaj put bi one mogle da pogode evropska preduzeća koja investiraju u taj projekat.

Sjeverni tok 2 pripada energetskom koncernu Gasprom. No, ruski monopolista finansira samo polovinu projekta. Druga je u rukama pet firmi iz EU: Junipera i Vinteršala iz Njemačke, britansko-holandskog koncerna Šel, austrijskog preduzeća OMV i francuske grupe Anži. No, hoće li Pariz da pomogne Berlinu da odbrani Sjeverni tok 2 ukoliko francuskom preduzeću budu prijetile sankcije? Na ovo pitanje DW nije dobio odgovor od francuskog Ministarstva spoljnih poslova.

Geopolitička premišljanja

Događaji iz proteklih godina bi mogli da pomognu da se shvati pozicija Francuske. Tada je Pariz iznenadio mnoge posmatrače time što je podržao širenje Trećeg energetskog pakta EU na gasovode iz trećih zemalja. Taj korak je prilično otežao sprovođenje Gaspromovog projekta, što je u Berlinu izazvalo veliko nezadovoljstvo.

Kristijan Egenhofer, ekspert za energetiku pri briselskom Centru za evropske političke studije (CEPS) smatra da Pariz ima geopolitičke motive za svoj postupak. Da bi francuska odluka mogla biti signal Moskvi da obustavi pokušaje da se miješa u unutrašnje stvari zemalja EU, posebno u vrijeme izbora.

Godine 2017. je predizborni tim Makrona optužio Rusiju da ga diskredituje kao tadašnjeg kandidata. No, u drugoj polovini 2019. Makron je najavio približavanje Rusiji. Egenhofer je ubijeđen da je francuski predsjednik prije toga htio da demonstrira Rusiji svoj jak i tvrd stav.

Ekspert, međutim, savjetuje i da se ne pravi drama oko toga što Francuska pri donošenju nacrta zakona nema isti stav kao Njemačka.

"Iz perspektive evropske integracije i energetske unije je u redu da se gasovodi iz trećih zemalja podvrgnu opštim pravilima EU", kaže Egenhofer za DW.

Francusko gasno tržište

Francuska troši srazmjerno malo zemnog gasa. Godine 2018. je potrošnja bila nešto više od 40 milijardi kubnih metara. To je polovina onoga što troši Njemačka. A tako je jer Francuska više od 70 odsto svoje struje proizvodi radom nuklearnih elektrana.

Osim toga veliki dio svojih potreba za gasom ona može da pokrije gasovodom "Franpip", koji vodi iz Sjevernog mora (norveške teritorijalne vode) do Francuske. Njegov godišnji kapacitet je oko 20 milijardi kubnih metara. Pariz dobija gas i preko Njemačke i Belgije.

"Francuska je integrisana u dobro evropsko snabdjevanje gasom. Zato za Francusku nije tako važno da li gas teče kroz Sjeverni tok 2 ili ne", konstatuje Egenhofer, koji dodaje da je Pariz zainteresovan da u Evropi bude što više gasa kako bi cijena bila niža.

Anži investira u Gaspromov projekat

Drugo je pitanje koje bi posljedice po Evropu imao neuspjeh Sjevernog toka 2. Svih pet evropskih investitora se obavezalo da finansira projekat – svako sa po 950 miliona evra. Pod kojim uslovima – nije poznato.

DW od firme Anži saznaje da je to preduzeće već uložilo u projekat 700 miliona evra. No preduzeće ne navodi kada namjerava da uloži i ostatak sume, ni da li će to uopšte učiniti. U poslovnom izvještaju te firme se vidi da investicija može biti obustavljena u slučaju sankcija.

Kod Unipera je moglo da se pročita da bi u slučaju prekida projekta mogli da izostanu zahtjevi da se vrati uložen novac. Istovremeno se u poslovnom izvještaju naglašava da je rizik od gubitka sredstava manji nego u "slučaju drugih sličnih investicija".

Anži odbija da kaže kakvi su uslovi za povraćaj kredita. Ali, na osnovu poslovnih izvještaja može se zaključiti da će preduzeće izgubiti samo dio svojih investicija ako projekat bude zaustavljen.

Gotovo 25 odsto Anžija pripada francuskoj državi.