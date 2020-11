Kako je jedan tvit doprinio velikom padu Bitcoina?

Kao što se i moglo očekivati u nekom trenutku, Bitcoin koji je u proteklom periodu vrtoglavo rastao, juče je pao na najniži nivo u posljednjih 10 dana.

To se desilo usljed rasprodaje koja se proširila i na druge manje digitalne kovanice. Vrijednost Bitcoina se snizila za čak 13 odsto, na 16.317 dolara, a podsjećamo - u srijedu je zabilježen maksimum od 19.521 dolar.

Ova alternativna valuta trenutno se trguje u padu od 8,0 odsto.

Inače, Bitcoin, za koji mnogi tvrde da je valuta budućnosti, ove godine je ojačao za oko 150%, i time dostigao nivo koji je neznatno ispod njegovog rekorda svih vremena, a to je 19.666 dolara.

Rast najpoznatije svjetske kriptovalute podstaknut je potražnjom za rizičnijom imovinom, ali onom koja važi za otpornu na inflaciju. Tu su, svakako, i očekivanja da će digitalni novac uskoro biti široko prihvaćen kao sredstvo plaćanja.

Dvanaestogodišnja istorija Bitcoina "začinjena" je vrtoglavim usponima, ali i oštrim padovima.

Ovaj aktuelni pad trgovci tumače kroz nastojanje ulagača da iskoriste rekordnu vrijednost Bitcoina i ostvare profit od investiranja, a kao jedan od uzroka navodi se i tvit generalnog direktora velike berze kriptovaluta "Coinbase", Brajana Armstronga, u kojem on izražava zabrinutost zbog uvođenja strogih pravila u ovoj oblasti.

Bitcoin je juče sa sobom povukao i manje kriptovalute, a drugi po veličini - etereum, pao je za oko 13 odsto. XRP se stropoštao za čak 20 procenata, prenosi "Telegraf.rs".

Last week we heard rumors that the U.S. Treasury and Secretary Mnuchin were planning to rush out some new regulation regarding self-hosted crypto wallets before the end of his term. I'm concerned that this would have unintended side effects, and wanted to share those concerns.