Kako mladi mogu do stambenog kredita?

Mladi koji planiraju kupovinu stana ili kuće, a kojima je jedina opcija podizanje stambenog kredita, često ne znaju odakle da krenu, niti koje opcije imaju.

Uzevši u obzir da je danas teško pronaći povoljan stan, jer su njihove cijene otišle iznad svih granica, provjerili smo koje su najpovoljnije opcije za mlade, odnosno na kojim način mladi mogu podići stambeni kredit, te koje uslove je potrebno ispuniti da bi on bio odobren.

Stalni posao

Jedan od uslova da mladi podignu kredit je da budu u stalnom radnom odnosu, odnosno da imaju ugovor na neodređeno vrijeme.

Onog trenutka kada mladi dobiju ugovor zastalno, tada se mogu upustiti u apliciranje za kredit, nakon čega će banka procijeniti da li ćete dobiti kredit ili ne.

U prevedenom značenju, potrebno je biti kreditno sposoban za tako nešto, jer se na taj način obavezujete da ćete u narednih 15, 20 ili više godina plaćati svoju mjesečnu ratu.

IRB kredit za mlade bračne parove

Kad je riječ o grupi mladih bračnih parova iz Republike Srpske, jedan od najbitnijih uslova Investicione razvojne banke (IRB) RS je da su klijenti u bračnoj zajednici i da u trenutku podnošenja zahtjeva za stambeni kredit nemaju napunjenih 30 godina.

Za navedenu grupu korisnika IRB RS je definisao maksimalnu kamatnu stopu koja iznosi tri odsto.

Iznos koji ova grupa mladih može dobiti je od 10.000 do 170.000 KM, i to na period otplate do 25 godina.

Na sljedećem linku možete pronaći šta je sve potrebno od dokumentacije za apliciranje za ovu vrstu kredita:

http://www.irbrs.org/azuro3/a3/?id=345#12_-_FAQ_stambeni_krediti.

Inače, IRB RS je nastojao da snizi kamatne stope i pruži pristupačne kreditne pakete kako bi podržao mlade porodice u ostvarivanju vlasništva nad nekretninama.

Starosno ograničenje

Većina programa koji se tiču stambenih kredita za mlade namijenjeni su pojedincima i porodicama ispod određene starosne granice, i to obično do 35 godina.

Ovo starosno ograničenje osigurava da krediti ciljaju one koji su na početku karijere i kojima je potrebna pomoć u obezbjeđivanju stanovanja.

Kreditni rejting

Za početak, dobar kreditni rejting je neophodan za kvalifikaciju za stambeni kredit za mlade.

Naime, kreditni rejting utvrđuje kreditnu sposobnost i sposobnost otplate kredita fizičkog ili pravnog lica, a posebno sposobnosti otplate finansiranja na vrijeme.

S tim u vezi, održavanje dobrog kreditnog istorijata povećava šanse za odobrenje ove vrste kredita.

Potrebna dokumentacija

Na samom početku, potrebno je prikupiti svu potrebnu dokumentaciju, kao što su dokaz o prihodima, radni dosije, izvještaji o kreditnom rejtingu, te lična identifikacija.

Osim toga, u nekim slučajevima će biti potrebni dokumenti vezani za nekretninu, kao što su ugovori o kupovini, izvještaji o procjeni vrijednosti nekretnine i dokaz o uplati avansa.

Koraci za prijavu

Bitno je istražiti banke i finansijske institucije koje nude stambene kredite za mlade, zatim uporediti njihove ponude kredita, te izabrati onu koja najbolje odgovara vašim potrebama.

Sljedeći korak je da podnesete zahtjev za kredit zajedno sa potrebnom dokumentacijom. Nakon toga slijedi period čekanja da se odobri kredit, što može uključivati provjeru kreditnog rejtinga i procjenu nekretnine.

U trenutku kada je kredit odobren, slijedi potpisivanje ugovora o kreditu, te kupovina nekretnine.