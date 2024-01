Kako prepoznati lažne web-prodavnice?

Internet prodaja postala je dio svakodnevice, ali često se može čuti da je neko prevaren, odnosno da mu nije isporučena narudžba ili da nešto nije u redu s njom.

Lažnih web-trgovina ima mnogo, a jedan od razloga je svakako to što ih je lako napraviti. U nastavku možete pročitati kako da prepoznate lažne web-trgovine.

Načini kako da prepoznate lažne web-trgovine

Na sljedeće načine možete prepoznati lažne web-trgovine:

* Ponuda je predobra da bi bila istinita - Bez obzira na to što je sezona popusta ili sličnih sniženja, teško da ćete kupiti autentične cipele koje inače koštaju petostruko više nego što je navedena cijena.

* Web-shop je čudan - Takva web-trgovina je vjerovatno napravljena samo za potrebe određene prevare i nestaće kroz nekoliko dana ili nekoliko časova.

* Na internetu nema podataka o firmi ili su ispisani lažni podaci (savjetuje se da je izguglate prije kupovine).

* Ne postoji nikakav društveni profili, autentične recenzije niti išta slično.

* Web ima mnogo gramatičkih grešaka (najčešće automatski prevod koji služi za "pecanje" podataka tuđih kreditnih kartica).

Problemi koji mogu nastati s lažnim online trgovinama, odnosno web-shopovima:

* Mogu uzeti novac i ne isporučiti ništa

* Mogu uzeti samo broj vaše kartice i kasnije pokrasti novac

* Roba može biti lošeg kvaliteta

* Roba može biti lažna/krivotvorena

* Roba može biti pokvarena/nefunkcionalna

Evo kako da se zaštitite u takvim situacijama

Tražite uplatu pouzećem - Za svaku kupovinu preko bilo koje društvene mreže ili internet trgovine uplata pouzećem je i dalje najsigurnija. Savjet je da proizvod platite tek kada vam ga poštar dostavi na vrata i kada se uvjerite da to zaista jeste proizvod koji ste naručili. Ako od vas na takvim stranicama traže da unaprijed platite proizvod, bez obzira na to koliko je uvjerljiva priča, uvijek razmislite dva puta.

Istražite stranicu kojoj uplaćujete novac - Provjerite gdje se nalazi, da li je adresa sjedišta stvarna te da li uopšte postoji preduzeće na tom kućnom broju. Osim toga, pogledajte šta na internetu i na društvenim mrežama o njima pišu ljudi koji su s njima već poslovali. Ako je negativno, svakako ih izbjegavajte. No, pazite se i ako su ti napisi pozitivni, pretjerano pozitivni ili ih ima previše, jer je i to sumnjivo, a s obzirom na to da dotični online trgovac vjerovatno nekom plaća da piše takve komentare.

Pažljivo čitajte šta piše - Obratite pažnju na web-adresu online prodavnice u softveru kojim pregledate sadržaje na internetu te pogledajte sadrži li ta web-adresa pravopisne greške ili neobične riječi. Ako uočite nešto takvo, riječ je o lažnoj web-stranici. Prevaranti će vas pokušati uvjeriti da su kredibilna stranica, no uvijek se može primijetiti da se trude malo previše.

Transakcija - Savjet je da ostavljajte što manje informacija, jer na primjer, nijednoj online trgovini nije potreban vaš LIB (lični identifikacioni broj). Zato, pažljivo čitajte formular koji treba da ispunite kako biste obavili željenu transakciju i ispunite samo ono što je nužno da biste obavili kupovinu. Kad obavite kupovinu, svakako zahtijevajte da vam potvrde transakciju i opišu proceduru koju ćete morati obaviti u slučaju da vam naručeni proizvod ne stigne na kućnu adresu. Ako u tome bude izmotavanja, savjet je da budete oprezni.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.