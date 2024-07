Kako se promijenila naftna karta svijeta (FOTO)

MOSKVA - Kad je u februaru 2022. godine Rusija vojno intervenisala u Ukrajini, zemlje Zapada prestale su (ili bitno smanjile) uvoziti rusku naftu kako bi predsjedniku Vladimiru Putinu uskratile izvor novca za finansiranje rata.

Međutim, kad se Zapad povukao, uskočile su druge zemlje poput Kine, Turske i Indije tako da je priliv novca u kremaljsku blagajnu ostao, više-manje, postojan.

U nizu grafova, Hinrih Foundation ponudio je slikovni prikaz ove promjene te predstavio najnovije podatke o stanju danas, skoro dvije i po godina nakon početka rata u Ukrajini.

Analiza koristi podatke Međunarodne agencije za energiju (International Energy Agency - IEA) iz februara 2024. o kretanju izvoza ruske nafte od 2021. pa do 2023.

Nakon invazije na Ukrajinu, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo uvele su potpunu zabranu uvoza ruske sirove nafte. Uvoz je sa 600.000 barela dnevno u 2021. godini, pao na nulu do kraja 2022. godine.

Slično tome, Evropska unija, koja je kroz istoriju još više zavisila o ruskoj nafti, smanjila je uvoz nafte iz Rusije za 80 odsto - s 3,3 miliona barela dnevno u 2021. godini, na 600.000 barela dnevno 2023.

Zemlje OECD-a iz azijsko-pacifičke regije takođe su drastično smanjile uvoz ruske nafte.

Povlačenje zemalja Zapada otvorilo je priliku za neke druge zemlje i regije koje nisu uvele sankcije nametnute Rusiji.

Tako je Indija u 2023. godini povećala uvoz ruske nafte na čak 1,9 miliona barela dnevno, sa samo 100.000 koliko je uvozila 2021.

How did Russian oil exports change since the 2022 invasion of Ukraine? Our sponsor @hinrichfdn provides visual context to the growing divide among countries shunning Russian oil versus those taking advantage of the excess supply.https://t.co/NIVyw4MpUh pic.twitter.com/sJounreKTG