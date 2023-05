Kako to radi Ryanair na TikToku, iz prve ruke 2. juna na Brending konferenciji

Direktor Social & Creative Content odjela Ryanair-a, Michael Corcoran jedan od govornika.

Ryanair, jedna od vodećih evropskih aviokompanija najpoznatija je po povoljnim cijenama letova. No, zahvaljujući jedinstvenoj i hrabroj komunikaciji na društvenim mrežama, o objavama ove kompanije se priča.

Foto: Ustupljena fotografija

Na TikTok-u imaju dva (2) miliona pratitelja, na Twiteru ih prati preko 700K, na IG skoro milion, a na FB preko pet (5) miliona pratitelja. A ako ovo nije dovoljno impresivno, Ryanair je prijavio rast od preko 20 miliona impresija sedmično u posljednjih 12 mjeseci uz pet ili šest ključnih skokova, što je porast sa prosječnog sedmičnog dosega od pet do 10 miliona korisnika.

Kako to oni rade? Sve izgleda toliko jednostavno da je apsurdno – fokusirani su na teme, relevantnost i provokativnost, ali i na praćenje najnovijih trendova koje odmah primjenjuju.

Michael Corcoran je direktor Social & Creative Content odjela Ryanair je jedan od ključnih govornika koji dolazi na Branding konferenciju, gdje ćete imati once in a life time priliku da uživo, iz prve ruke, poslušate čovjeka koji vodi Ryanair mreže.

Sa učesnicima Branding konferencije će podijeliti tips&tricks uspjeha. Kako reaguje na provokativne ideje? Gdje je linija dobrog ukusa? Koliko je važna brza reakcija? Da li je identitet važan? Ko je u stvari administrator društvenim mreža Ryanair-a?

I možda ono što je najvažnije šta je njegova preporuka za Brand New Game?

Brending konferencija dolazi 2. 6. 2023. g. i pitanje nije “to be or not to be“, pitanje je „now or never“, jer imate još nekoliko kratkih dana da osigurate svoje Early Bird kotizacije.