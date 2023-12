Kilogram čvaraka košta kao tri kilograma mesa

BANJALUKA, SRBAC - Kilogram čvaraka u Republici Srpskoj košta i do 36 maraka, koliko, poređenja radi, treba izdvojiti i za tri kilograma svinjskog buta.

Naime, kako kažu iz mesnih industrija, mesnica, ali i marketa širom Srpske, cijena je ove godine visoka upravo zbog nestašice ove "poslastice".

Dragica Đukić Tatić, direktorica Mesne industrije "Mane" iz Srpca, kazala je u razgovoru za "Nezavisne novine" da je manjak čvaraka na tržištu pa ne čudi da je cijena jako visoka ove godine.

"Mi sada imamo situaciju da imamo svinje čija je rasa takva da nemaju puno čvrstog masnog tkiva od čega se prave čvarci, nego su mesnati", kazala je Đukić Tatićeva i dodala da oni čvarcima snabdijevaju nekoliko marketa širom Srpske.

"Cijena čvaraka po kilogramu koji mi prodajemo, zavisno od kupca do kupca, koliko ko ima rabat, kreće se od 30 do 33 KM po kilogramu", kazala je Đukić Tatićeva.

Da manjak čvaraka na tržištu diktira cijenu kazao je i Lazo Šešić, vlasnik "Mesnica kod Laze" iz Banjaluke, te ističe da su čvarci izuzetno kvalitetan proizvod te da ne treba da čudi cijena. I on tvrdi kako nestašica vlada prije svega zbog nedostatka velikih svinja.

"Cijena kilograma čvaraka kod mene u mesnici iznosi 20 maraka", rekao je Šešić i dodao da je oslabila i proizvodnja čvaraka jer se od mesnatih svinja, kakve su, inače, danas, ništa ne može istopiti.

Istakao je da se i cijena svinjetine u posljednjih nekoliko godina skoro izjednačila sa cijenom junetine.

"Razlog poskupljenja svinjetine je to što naši građani najviše kupuju ovu vrstu mesa, ali ove godine bilježi se i pad proizvodnje zbog afričke kuge, gdje su mnogi farmeri ostali bez čitave proizvodnje", pojasnio je Šešić i istakao da se cijena svinjetine kreće od 12 maraka po kilogramu, koliko je potrebno izdvojiti za svinjski but, kao i plećku, do 18 KM koliko košta svinjski file.

Iz jednog banjalučkog marketa kazali su da 200 grama čvaraka košta 7,20 KM, ali kažu trenutno je nestašica.

"Kilogram čvaraka košta 36 KM, ali u našim radnjama prodajemo pakovanje od 200 grama. Mislimo da je građanima takvo pakovanje prihvatljivo i cjenovno", kazali su oni.

Ljubitelji čvaraka se, međutim, ne predaju pa su spremni da plate i više nego što vrijedi ovo tradicionalno jelo.

Dobri poznavaoci ovog proizvoda su kazali da realna cijena čvaraka ne bi smjela da pređe 15 maraka.

"Kupila sam samo 200 grama čvaraka jer ih volimo, ali cijena je visoka, a nikoga nemamo bliskog na selu da nam da čvaraka kad prođe svinjokolj", rekla je Marina M. iz Banjaluke.

Iz Udruženja potrošača ističu da su čvarci postali delikatesa, te da je određenim građanima ova hrana postala luksuz upravo zbog visoke cijene.

Jovan Vasilić, predsjednik Udruženja potrošača "Zvono" iz Bijeljine, ističe da su cijene previsoke i da je, kako kaže, sreća po potrošače da to nije hrana poput hljeba koja se jede svaki dan.

"Ranijih godina čvarci nisu bili toliko cijenjeni, ali posljednjih nekoliko godina sve više ljudi konzumira ovu namirnicu", kazao je Vasilić.

Dušan Srdić, predsjednik Udruženja potrošača "Reakcija" Banjaluka, kazao je da iako čvarci nisu kvalitetan proizvod poput pečenice ili pršuta, medijska kampanja je i te kako uticala na povećanje cijena čvaraka.

"Vidjeli smo slike da se u Republici Srbiji isti prodaju na komad, što je za nas potrošače nezamislivo. Prije desetak godina cijena ovih proizvoda bila je manja od 10 KM za kilogram", kazao je Srdić i dodao da će se dio građana odreći kupovine i svoj budžet prilagoditi svojim mogućnostima i potrebama.

