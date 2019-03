Kinezi osvajaju Trst

TRST - Luka Trst, koja u ponedeljak obilježava 300 godina postojanja, nastaviće da se razvija uz pomoć kineskih investitora, prenosi portal Seebiz.

Lučka uprava će iduće sedmice, tokom posjete kineskog predsjednika Si Djinpinga Italiji od 22 do 24. marta, potpisati sporazum koji predviđa, između ostalog, dalji razvoj željezničke veze između Trsta i istočne Evrope.

Prema planovima, građevinska firma China Communications Construcion Company (C C C C), koja trenutno gradi logistički čvor u Košicama u Slovačkoj, postala bi partner tršćanske luke.

Osim Trsta, kineski CCCC trebalo bi da potpiše sličan sporazum i s Lukom u Đenovi.

Očekuje se da će sporazume s kineskim kompanijama potpisati vodeće italijanske banke, UniCredit i Intesa Sanpaolo, energetski div Eni, te brodogradilište Fincantieri.

Najavljeno je da će kineske kompanije potpisati i ugovore o sponzorstvu sa nekim od italijanskih fudbalskih klubova.

Italija je prije desetak dana najavila da će zvanično podržati kinesku inicijativu "Pojas i Put". To bi bila prva podrška kineskom projektu jedne države iz Grupe sedam najrazvijenijih zemalja (G-7).

Kina je krajem 2013. predstavila inicijativu "Jedan pojas, jedan put" u cilju izgradnje novog puta svile povezivanjem kopnene i pomorske infrastrukture, trgovine, finansija, energetike i industrije između Kine, Azije, Evrope i Afrike.