Koje su prednosti solarnih panela na krovu kuće

Solarna energija je jedan od obnovljivih izvora energije, a potražnja za njom raste iz godine u godinu širom svijeta, pa tako i kod nas.

Uz sve te prednosti, ne čudi što se sve više domaćinstava odlučuje da koristi solarnu energiju, odnosno ugrađuje solarne panele.

Evo koje su prednosti solarnih panela:

Niži računi za struju

Ušteda na računima za struju je možda i najčešći razlog zbog kojeg se vlasnici kuća odlučuju da ugrade solarne panale.

Iako to na početku predstavlja veliki trošak, solarni paneli na kraju ostvaruju dovoljno ušteda na računima za energiju te se, takoreći, sami otplate. No, svakako da količina koju ćete uštedjeti solarnim panelima zavisi od cijene električne energije. Ipak, što su cijene komunalnih usluga veće, to će vam solarni paneli uštedjeti više novca.

Finansijski podsticaji

Već neko vrijeme su vlasnicima kuća koji instaliraju solarnu tehnologiju dostupni podsticaji, a u budućnosti će ih, po svemu sudeći, biti još više.

Ovi podsticaji će vam uveliko pomoći da smanjite troškove kupovine solarnog sistema.

Vijek trajanja

Solarni paneli imaju vijek trajanja od, u prosjeku, 25 do 30 godina, tako da traju duže od nekih konvencionalnih krovnih sistema.

U zavisnosti od vrste, neki od njih mogu potrajati od 35 do 40 godina.

Obnovljiva energija

Svaki put kada se koristi električna energija proizvedena iz solarnih panela, štedi se na korištenju alternativnih izvora energije, poput prirodnog gasa i fosilnih goriva, koji su ograničeni i imaju negativan uticaj na životnu sredinu.

Inače, solarni paneli ne stvaraju zagađenje, što omogućava vlasnicima kuća da smanje karbonski otisak korištenjem prirodne energije.

Prilagodljivost

Tehnološki napredak je doprinio tome da visokokvalitetni solarni paneli mogu proizvoditi energiju čak i po oblačnim danima.

Iako je tada produktivnost manja, oni i dalje mogu pretvoriti sunčevu svjetlost u električnu energiju, pa čak i pri indirektnoj sunčevoj svjetlosti.

Ono što je posebno zanimljivo jeste i to da solarni paneli zimi proizvode jednako energije koliko i ljeti, a ponekad čak mogu proizvoditi energiju efikasnije po hladnom nego po toplom vremenu.

Održavanje

Održavanje solarnih panela ne zahtijeva mnogo truda, te ih je obično potrebno održavati samo dva do četiri puta godišnje. Inverter će biti potrebno mijenjati na svakih 15 godina.

Inače, solarni PV sistemi su izdržljivi i kada su suočeni sa olujama, gradom i udarnim vjetrovima. S obzirom na to da su napravljeni da izdrže teške vremenske uslove, potrebne su im samo povremene popravke.

Takođe, ove panele je potrebno periodično čistiti kad god prašina, prljavština ili lišće prekrivaju panele, a kada se zaprljaju, jednostavno ih isperite crijevom sa vodom.

Nadogradnja

Ukoliko želite da dodate više panela ili solarnih baterija za dodatno skladištenje energije, imate mogućnost da nadogradite solarni niz.

U tom slučaju je samo potrebno provjeriti da li su svi novi dodaci vašem solarnom nizu kompatibilni sa starim panelima, inverterima i solarnim baterijama.

Šta još treba da znate

Prije nego što odlučite postaviti solarne panele, unaprijed bi trebalo da znate da oni ne funkcionišu isto na svakom krovu. Na primjer, neki krovovi ne mogu podnijeti težinu solarnih panela, dok drugi ne dobijaju dovoljno sunca.

Za postavljanje solarnih panela krovovi moraju imati odgovarajući ugao, oblik, prostor i količinu sunca.

