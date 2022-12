Koliko će građani od januara plaćati za utrošenu električnu energiju?

TREBINJE - Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (REERS) je na sjednici koja je održana u četvrtak odobrila jedinstvenu tarifu tokom cijele godine, što znači da se ukida ljetni i zimski obračun električne energije.

Vladislav Vladičić, predsjednik Regulatorne komisije za energetiku RS, potvrdio je za "Nezavisne" da je odobrena jedinstvena tarifa tokom cijele godine, te da je ukinut zimski i ljetni obračun električne energije.

"Ovo se sada šalje u 'Službeni glasnik' 15 dana kako bi se javnost upoznala s tim i 1. januara počinje da se obračunava po novim tarifama. Prvi računi po novoj tarifi će doći drugog ili trećeg februara, koje će domaćinstva plaćati za januar", pojašnjava Vladičić.

Inače, od 2016. godine prosječna cijena električne energije u Srpskoj za domaćinstva je 0,057 KM/kWh, dok će od početka 2023. godine ona biti 0,0643 KM/kWh.

Kako se navodi u saopštenju Regulatorne komisije za energetiku RS, određena je cijena električne energije za sva tri praga potrošnje.

"Cijena električne energije do potrošenih 500 kilovata od 1. januara će biti 0,0544 KM/kWh, od 501 do 1.500 kilovata 0,0914 KM/kWh, a preko 1.500 kilovata 0,2013 KM/kWh”, navode iz REERS-a.

Tako, na primjer, ako jedno domaćinstvo potroši 500 kilovata, platiće u decembru račun za električnu energiju 71,81 KM bez PDV-a, plus mrežarina, a u januaru 65,92 KM bez PDV-a plus mrežarina.

Domaćinstvu koje potroši 1.000 kilovata u decembru će račun biti 136,46 KM bez PDV-a plus mrežarina, a u januaru će taj račun iznositi 137,41 KM plus mrežarina. Onome ko potroši 1.500 kilovata račun za decembar će iznositi 201,11 KM bez PDV-a plus mrežarina, dok će u januaru on iznositi 208,90 bez PDV-a plus mrežarina.

Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske, kazao je da će cijena električne energije u privredi Srpske biti promijenjena sa dosadašnjih 53 na 65 evra po megavat-času.

"Prema procjeni koju smo dobili od 'Elektroprivrede Republike Srpske' i Regulatorne komisije za energetiku, koja utvrđuje tarifu za javno snabdijevanje, procjenjujemo da vrijednost januarskog računa neće biti uvećana za energiju, već za troškove mrežarine, čiji će rast biti znatno manji nego što se očekuje", naveo je Đokić.

Istakao je da je resorno ministarstvo dalo pozitivno mišljenje na prijedlog Regulatorne komisije za energetiku o uspostavljanju blok-tarife, pojašnjavajući da će veću cijenu električne energije plaćati onaj ko mjesečno potroši više od 1.500 kilovata.

S druge strane, potrošači smatraju da je ovo dodatni udar na ionako prazne džepove građana zbog silnih poskupljenja, te da ovo može samo dovesti do još većeg siromaštva u Republici Srpskoj.

"Sve vrijeme i prije izbora smo kao potrošači obavještavani da neće doći do poskupljenja i da imamo dovoljno električne energije. Građani to ne mogu da razumiju i oni će to da razumiju tek kada dobiju račun. Regulator nije vodio računa i već dvije godine nije donio uredbe kako da dođemo do energetski zaštićenog potrošača. Sve što se obećavalo nije ispunjeno. Ovo je presedan i ovaj fiksni dio od 12,90 KM predstavlja samo ogromnu dobit za 'Elektroprivredu RS'. Pitanje je da li će se ovo moći izdržati. Svako poskupljenje električne energije će izazvati dodatno poskupljenje svih životnih namirnica, iako su se građani nadali da će te cijene ići ka dole. Ovo je samo pokazatelj da neće ići dole, nego će biti samo skuplje", naglasila je Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana DON Prijedor.