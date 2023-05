Konačno pada cijena stanova u Republici Srpskoj

BANJALUKA - U prvom kvartalu ove godine u Republici Srpskoj prodata su 453 nova stana, a prosječna cijena kvadratnog metra bila je 2.298 maraka.

Očekivano, najskuplji kvadrat, u prosjeku 3.353 marke, bio je u Banjaluci, gdje je prodato 107 stanova. Zanimljivo je da je u istom periodu lani prodato više stanova - 119 i to po prosječnoj cijeni od 3.627 KM po kvadratu.

Kvadrat je i na republičkom nivou u periodu januar-mart 2022. godine bio skuplji nego godinu dana kasnije i koštao je 2.378 maraka, a ukupno su u tom kvartalu prodata 362 stana.

Broj prodatih završenih novih stanova u Republici Srpskoj u prvom tromjesečju tekuće godine veći je u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine za 25,1 odsto, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku RS.

Prema ovim podacima, prosječan broj prodatih novih stanova u 2022. godini manji je za 30,7 odsto.

Prosječna cijena prodatih novih stanova u prvom tromjesečju 2023. godine u odnosu na prvo tromjesečje 2022. godine niža je za 3,4 odsto, a u odnosu na prosječnu cijenu prodatih novih stanova u 2022. godini za 8,9 odsto.

Pojašnjavajući ove podatke Dragan Milanović, direktor agencije za nekretnine "Remax" iz Banjaluke, ističe za "Nezavisne" da je u prvom kvartalu prošle godine bio nagli skok cijena stanova.

"Uvijek je tako, kada građani vide da je skok cijena, odmah je potražnja manja, odnosno tada prodaja stagnira jer građani prate šta će se dešavati sa cijenama", kazao je Milanović.

Prema njegovim riječima, tada to nije bio mali rast cijena, nego je u dva do tri navrata došlo do poskupljenja građevinskog materijala, što je uticalo na veće cijene stanova.

"Već u drugom kvartalu godine, kada su građani vidjeli da neće biti vraćena cijena, prodaja se ponovo aktivirala jer su ljudi shvatili da, ako moraju kupiti stan, nemaju velikog izbora", rekao je Milanović.

Kako dodaje, u drugoj polovini godine došlo je do stagnacije cijena, te je i građevinski materijal u par navrata pojeftinio, što je uticalo da prodaja stanova u prvom kvartalu ove godine bude bolja nego prošle.

Da građani Srpske kupuju stanove sa više kvadrata, potvrđuju i podaci da je korisna površina prodatih novih stanova u prvom tromjesečju ove godine u odnosu na isti period prošle godine veća za 21,7 odsto.