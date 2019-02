Kontinuiranom edukacijom mljekara do bolje proizvodnje

​Brze promjene znanja u sektoru proizvodnje mlijeka zahtijevaju i kontinuiranu edukaciju farmera kako bi mogli uticati na unaprjeđenje vlastite proizvodnje, rečeno je između ostalog na seminaru za proizvođače mlijeka koji se održava danas u Hotelu "Jelena" u Banjaluci, a u organizaciji Mikrokreditnog društva "Mikrofin".

Seminar koje je Mikrofin organizovao za potrebe svojih klijenata okupio je više od 70 proizvođača mlijeka sa područja Republike Srpske, a predavanja na temu ishrane i reprodukcije goveda održali su priznati stručnjaci iz Srbije i Hrvatske.

"Edukacija podiže sposobnost i svijest farmera o važnosti samostalnog odlučivanja u uzgoju i proizvodnji što većih količina mlijeka iz vlastite hrane za krave. Znanja koja dobiju od nepristranih stručnjaka važna su za objektivno donošenje njihovih poslovnih odluka", ističe Darko Grbeša, profesor Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Profesor Goran Grubić sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu kaže da je najbitnija stvar u savremenom govedarstvu da obrok za životinje bude sastavljen optimalno, odnosno tako da zadovoljava sve njihove potrebe.

"To možda djeluje jednostavno, ali je ustvari izuzetno komplikovano i nisam sreo do sada nijednu farmu na kojoj je to u potpunosti postignuto. Selekcijom goveda tokom posljednjih decenija dobijeni su genotipovi sposobni za veoma visoku proizvodnju mlijeka. Pošto se kod tih grla javlja problem mogućnosti konzumiranja dovoljno velikih količina hrane, od vitalnog je značaja da njihov obrok bude optimalno sastavljen", dodaje Grubić.

Inače, Mikrofin intenzivno ulaže u preduzetničku i poljoprivrednu djelatnost, pri čemu poljoprivrednici čine više od 30% njihovih klijenata.

"Za veću konkurentnost nužna su ne samo ulaganja, već i inovacije u vođenju poljoprivrednih biznisa, što naši klijenti znaju. Današnji seminar smo organizovali upravo s ciljem da ugledni predavači iz regiona našim klijentima prenesu nove tendencije i savremena znanja", naglasio je direktor Mikrofina Mladen Bosnić.

Od svog osnivanja Mikrofin drži čvrstu lidersku poziciju na BH tržištu. U tom periodu više od 2 milijarde maraka plasirano je kroz kredite u preduzetničku i poljoprivrednu djelatnost, te za potrebe stanovništva. Mikrofin je dio finansijske grupacije koja danas zapošljava blizu 600 radnika i opslužuje više od 70.000 klijenata. Ovo vodeće mikrokreditno društvo posluje kroz mrežu od 77 poslovnica širom zemlje.