Kopaonik biznis forum okupio više od 1.300 učesnika

Završen je XXVI “Kopaonik business forum”, koji je tokom četiri dana trajanja, okupio više od 1.300 učesnika, 162 panelista, 2 specijalna gosta, među kojima su učestvovali vladini zvaničnici, eminentni profesori, bankari, privrednici, domaći i strani investitori, kao i predstavnici međunarodnih organizacija.

Centralna tema ovogodišnjeg foruma je bila “Snažan rast kao imperativ”, a na temu kako digitalizacija utiče na tansformaciju bankarskog sektora, govorilo se na panel diskusiji “What industry 4.0 can (and cannot) do for banking industry transformation”, na kojoj je kao panelista učestvovao i dr Boško Mekinjić, predsjednik Udruženja banaka BiH i predsjednik Uprave Komercijalne banke ad Banja Luka.

Dr Boško Mekinjić govorio je stanju bankarskog sistema BiH, perspektivama daljeg razvoja bankarskog sistema, zakonskoj regulativi koja reguliše ovu oblast, te izazovima koje donosi digitalizacija bankarskog sistema i četvrta industrijska revolucija. Pored digitalizacije bankarskog sistema kao jednog od prioriteta, imperativ je očuvanje povjerenja i stabilnost bankarskog sistema, istakao je Mekinjić, i dodao da će se banke u BiH pored unapredjenja digitalnih servisa u narednom periodu, značajnoj mjeri oslanjati i na tradiocionano bankarstvo u skladu sa potrebama klijenata.