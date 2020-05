Korona probudila potražnju za imanjima i vikendicama

BANJALUKA - Od kada je počela pandemija virusa korona, došlo je do određenih promjena na tržištu nekretnina u Republici Srpskoj, jer su povećani interes i tražnja za kupovinom kuća i vikendica na selima i u prirodi, ili za iznajmljivanjem, a i nakon ove situacije sa opasnim virusom ostaće povećana potražnja za ovim nekretninama, kažu u agencijama za nekretnine u RS.

Navode da je prije pandemije bilo baš malo zainteresovanih za kuće na selu, najviše su se tražili i kupovali manji stanovi u gradu, ali da se sad situacija mijenja i u fokus dolaze seoska imanja. Iz agencija ističu da je korona probudila uspavanu potražnju za vikendicama i kućama van grada.

Tako se, na primjer, prema ponudama iz oglasa, kuća u Jaružanima (Slatina) nedaleko od Banjaluke, može kupiti za 39.000 KM, seosko imanje sa kućom, štalom i mnogo zemlje nedaleko od Bileće za 50.000 KM, a seosko imanje na 22 dunuma zemlje, nedaleko od Nove Topole, kod Gradiške, u ponudi je za 38.000 KM.

"Ljudi se interesuju za sve nekretnine, ali je problem što mi imamo ograničenja s radom, pa sve dogovaramo kako bismo to završili kada ovo prođe. Za prodaju i iznajmljivanje kuća i vikendica na selu porasla je potražnja u posljednjih mjesec i nešto, što je veoma interesantno", kaže Manojlo Popović, vlasnik Agencije "Senzor nekretnine" u Banjaluci.

On je rekao da je tačno da su ljudi zbog trenutne situacije sa virusom korona i preduzetih mjera shvatili da je život na selu sigurniji u svakom smislu, posebno zdravstvenom, u odnosu na grad.

"Nakon prolaska pandemije, mislim da će se više prometovati kuće na selima nego u prethodnom periodu, ali neće imati veću vrijednost, jer može neko zacijeniti kuću i tražiti više, međutim neće dobiti toliko, zato što postoji ona realna cijena", kaže Popović za "Nezavisne".

Popović je rekao da su uglavnom tražene manje kuće, manje vikendice i manja imanja, ali s tim da klijenti uglavnom traže da je sve opremljeno i da se u njih može odmah useliti.

"Tražena su manja imanja udaljenosti sedam-osam kilometara od Banjaluke. Mi u ponudi imamo i placeve i ljudi se dosta interesuju i za njih, već smo neke ugovorili, pa sada čekamo da se ova situacija smiri i prođe", kaže Popović.

On ističe da nisu radili na osnovu donesenih mjera nadležnih, ali da su sa svojim klijentima kontaktirali i pružali im informacije putem telefona ili elektronski, to jest putem interneta.

Dragan Gruban iz Agencije za nekretnine "Agent Enex" u Prijedoru i urednik Facebook stranice Dom.ba, kaže da, kada je u pitanju ponuda kuća i vikendica, ona je velika, ali se najviše prijavljenih u ponudi odnosi na prodaju, rijetko na iznajmljivanje.

"Trenutno su kupci zainteresovani za seoska imanja, što uključuje objekat sa zemljištem, te se obično najviše interesuju za naselja koja su do deset kilometara udaljena od grada", kaže Gruban.

On ističe da su atraktivne kuće, vikendice u Božićima i okolnim mjestima u Prijedoru, koje su na dvadesetak minuta vožnje od centra grada.

"Tražene su one kuće i vikendice vrijednosti do 50.000 KM. Tržište se polako mijenja, jer trenutno imamo sve više upita za nekretnine koje do prije mjesec dana nisu bile toliko atraktivne i zanimljive. Sada se klijenti često raspituju i za placeve pored Sane", kaže Gruban za "Nezavisne".

Goran I. iz Banjaluke kaže da se odlučio na kupovinu placa udaljenog desetak kilometara od Laktaša, jer će tamo da sagradi manju kuću, a imaće i dobar dio bašte za sijanje.

"Živimo u malom stanu, a ova situacija sa koronom me motivisala da kupim plac van grada, da možemo nešto posijati, da se djeca imaju gdje sigurnije igrati, a opet da nije toliko daleko od civilizacije. Ja sam tokom ove situacije radio od kuće, tako da sam shvatio da možeš raditi bilo gdje ako imaš dostupan internet, pa je onda bolje raditi u prirodnijem okruženju", rekao je on.

Jedan mještanin banjalučkog naselja Pavlovac, koji prodaje kuću, rekao nam je da je u proteklih mjesec dana, za razliku od prethodnog perioda, imao nekoliko zainteresovanih kupaca koji su došli da pogledaju nekretninu.

"S obzirom na trenutnu situaciju, primjetno je da ljudi sada više bježe iz stanova i od asfalta te traže kuće koje se nalaze nedaleko od grada kako bi mogli biti na otvorenom, a uz to mogu nešto sebi i posaditi", rekao je ovaj Banjalučanin.

Kako nam je rekla vlasnica koja iznajmljuje vikendicu pored rijeke Drine, građani joj se obraćaju da rezervišu termine u ljetnim mjesecima.