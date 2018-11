Kosovo se sveti carinama od 100 odsto

SARAJEVO - Kosovska vlada donijela je juče odluku o uvođenju stoodstotnih taksi na robu iz BiH i Srbije, osim za međunarodne brendove.

Potvrdio je ovo na svom Facebook profilu premijer privremenih kosovskih institucija Ramuš Haradinaj, koji je takođe saopštio da je Vlada ovlastila Ministarstvo trgovine i industrije i sve relevantne institucije da spriječe uvoz i potencijalni pristup proizvodima koji su obuhvaćeni mjerama i koji su u suprotnosti s oznakama "Republike Kosovo".

"Odluka odmah stupa na snagu i sve relevantne insititucije su dužne da je sprovedu", stoji u odluci Vlade.

Zvaničnici i privrednici u BiH mahom smatraju da ova odluka nema veze s ekonomijom i da predstavlja svojevrsnu odmazdu, jer su Srbija i BiH glasale protiv prijema Kosova u Interpol.

Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, poručio je kako Kosovo na ovaj način i definitivno ruši Centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini (CEFTA). Juče je najavio kako će se javnosti obratiti nakon današnje sjednice Savjeta ministara BiH.

Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH, ne sumnja kako je u pitanju revanšizam, a odluku ocjenjuje kao neprijateljski akt.

"BiH to nije zaslužila, jer smo se ponašali principijelno kako smo to godinama radili, odnosno glasali za članstvo u onim organizacijama koje su definisane briselskim razgovorima Beograda i Prištine i drugim za koje je saglasan Beograd. To je tako već godinama", kazao je Crnadak.

Vjekoslav Vuković, potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH, smatra kako će najveću štetu pretrpjeti privrednici.

"Ako bh. proizvođač izvozi na Kosovo, on je na temelju ugovora prilagodio svoju proizvodnju, nabavio resurse i repromaterijal. Sada bi trebalo da otpuštamo naše radnike, a sa druge strane skladištimo robu koja nije planirana za skladište, a sistem robnih rezervi ne postoji", kaže on.

Dodaje kako je jasno da će ova odluka kosovskih institucija u potpunosti blokirati izvoz iz BiH na tu teritoriju.

"Iako smo svi potpisali sporazum koji moramo poštovati, neko od toga pravi karikaturu. Definitivno će trebati puni konsenzus svih institucija u BiH da vidimo koji korak napraviti. Ovo je politička odluka koja nema veze sa gospodarstvom", kazao je on.

S njim se složio i Adin Fakić, direktor mljekare "Milkos" iz Sarajeva, a koja ostvaruje ozbiljan izvoz na Kosovo.

Kako kaže, BiH je zemlja koja nema razrađen sistem robnih rezervi pa se problem viškova rješavao kroz izvoz.

"Unaprijed smo ugovorili količine mlijeka koje otkupljujemo, a dogovorio smo i s kupcem na Kosovu količine koje ćemo mu prodati. Sada moramo razmišljati šta da s tim količinama radimo", kazao je Fakić.

Ova odluka je i u Srbiji podigla veliku prašinu pa je juče trebalo da zasjeda i Savjet za nacionalnu bezbjednost, a najavljeni su bili i vanredni sastanci predsjednika Aleksandra Vučića s ambasadorima Kine, Rusije i EU.