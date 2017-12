Kriptovaluta koja ima veći rast nego Bitcoin

Kriptovaluta Ripple je uvećala svoju vrijednost još 33 odsto i vrlo blizu je toga da bude druga najveća digitalna valuta.

To je inače skok od 30.000 odsto u 2017. godini.

U posljednjih nekoliko dana trgovanje Bitcoinom je između 13 i 15.000 dolara, Etherum oscilira između 700 i 800 dolara, i kod njih nema prevelikih skokova – čak su se nakon vijesti o uvođenju veće regulative u Južnoj Koreji dogodili i nešto veći padovi cijena, koji su se prelili na nekoliko najvećih alternativnih kriptovaluta.

Ipak, jedna kriptovaluta među onim najpoznatijim odupire se negativnom trendu. Riječ je i Rippleu (XRP), koji je u protekla dva dana u porastu. Samo za jedan dan njegova cijena skočila je više od 30% i kreće se na nivou od 2 dolara. Koliko je to za Ripple mnogo, govori činjenica da se on do 10. decembra trgovao po cijeni od oko 0,25 dolara.

Ripple je po tržišnoj kapitalizaciji premašio granicu od 70 milijardi dolara, i nakratko pretekao Ethereum na tržištu kriptovaluta.

Dok su Bitcoin i mnoge druge kriptovalute poznate po tome što su decentralizovane, vlasnici valute Ripple su i te kako poznati i valuta je centralizovana.

Ova valuta funkcioniše u okviru matične kompanije Ripple, sa sjedištem u San Francisku. A trguje se pod nazivom XRP.

Ripple je ove godine imao najveći rast vrijednosti među značajnim digitalnim novčićima.

U januaru je vrijedio 1,90 dolara, da bi do decembra skočio 30,000 odsto.

Njegovi osnivači tvrde da je Ripple više od digitalne valute.

