Kupci u Banjaluci prošli jeftinije 411 KM po kvadratu

BANJALUKA, TREBINJE - Novi stanovi u Banjaluci prodati u drugom tromjesječju ove godine bili su po kvadratu 411 maraka jeftiniji u odnosu na isti period 2019.

Kako je za "Nezavisne novine" potvrđeno iz Republičkog zavoda za statistiku, kvadrat stana prodatog u najvećem gradu Srpske od aprila do juna 2020. koštao je 1.956, a lani u istom periodu 2.367 KM.

Istovremeno, u Semberiji i Hercegovini zabilježen je potpuno suprotan trend. Kvadrat novog stana, u posmatranim periodima, u Bijeljini je sa 1.367 skočio na 1.616 maraka, a u Trebinju sa 1.600 na čak 1.930 KM.

Nije rast cijene stanova u gradu na Trebišnici iznenadio Mirka Ćurića, gradonačelnika Trebinja, koji ističe da se u ovom gradu u posljednje vrijeme bilježe brojni pomaci.

"U posljednje tri godine, svake godine se uradi oko 500 stanova, a ključno je da se svih 500 proda. Sada, svi koji su zainteresovani da kupe stan u novogradnji ne mogu to da urade odmah, jer jednostavno ljudi koji se bave stanogradnjom ne mogu da završe to što je već naručeno. Tako, ako sada želite da kupite stan, vjerujte, bez obzira na to što imate novac, za par mjeseci, minimalno, on neće biti gotov", uvjerava Ćurić za "Nezavisne".

Kao razlog za ovakve trendove, on navodi da je Trebinje prvo turističko mjesto u Republici Srpskoj.

"Trenutno imamo više od 25 što hotela, što motela, što prenoćišta. Prvi put 2019. godine imali smo zabilježeno više od 100.000 noćenja. Došli su nam turisti iz više od 90 zemalja. Kad sve to saberete, onda vidite da postoji interesovanje. Ljudi žele da kupe ovdje nekretninu, blizu je Dubrovnik, blizu Herceg Novi", naglasio je Ćurić.

U Privrednoj komori Republike Srpske kažu da je, usljed pojave pandemije, otežana nabavka građevinskog materijala za rad na gradilištima kao i repromaterijala koji se koristi u domaćoj industriji građevinskog materijala.

"Ako još ovom dodamo povećanje cijena transportnih troškova, možemo zaključiti da je onemogućen kontinuirani rad privrednih društava usljed nestašice određenih materijala za gradnju, kao i povećanja cijena nedostajućih materijala. Sve to dovelo je do povećanja ulaznih cijena materijala za gradnju, kao i cijena radne snage, što je za krajnju posljedicu imalo izvjesno povećanje ulaznih troškova materijala i radne snage investitorima, usljed čega je posljedično u određenim slučajevima došlo do povećanja cijena stambenog prostora", kaže Mile Petrović, sekretar Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala u Privrednoj komori RS.

Po njegovim riječima, cijene su manje porasle ili su ostale na istom nivou tamo gdje je bilo zaliha građevinskog materijala, okvirno u većim gradovima, dok je u manjim centrima došlo do blagog povećanja cijena usljed povećanih ulaznih troškova.

"Ono što bih želio napomenuti jeste da se prodaja nekretnina vratila u trendove prije pojave pandemije, te građani, kako domaći tako i oni koji žive izvan granica Republike Srpske, ulaganje u nekretnine vide kao sigurniji način štednje", kaže Petrović u izjavi za "Nezavisne".

U Republičkom zavodu za statistiku izračunali su da je broj prodatih završenih novih stanova u Republici Srpskoj u drugom tromjesečju 2020. godine bio manji u odnosu na drugo tromjesečje 2019. godine za 0,8 odsto, a u odnosu na prosječan broj prodatih novih stanova u 2019. godini manji za 30,9 odsto.

"Prosječna cijena prodatih novih stanova u drugom tromjesečju 2020. godine u odnosu na drugo tromjesečje 2019. viša je za 3,3 odsto, a u odnosu na prosječnu cijenu prodatih novih stanova u 2019. niža je za 3,1 odsto", saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.