Kupus četiri puta skuplji nego lani

BANJALUKA - Cijena kupusa na banjalučkoj pijaci juče je bila 1,2-1,4 KM na veliko po kilogramu, a to je tri do četiri puta skuplje nego lani u ovom periodu.

Kako nam je juče rekao jedan od prodavaca, ove sezone na kupusu u Semberiji se desio "jedan fenomen, a to je cvjetanje kupusa" i umjesto glavice, pojavilo se cvjetanje, tako da je samo 30 odsto kupusa na tom području opstalo.

"Što se tiče kupusa iz Hercegovine i njemu se nešto desilo i počeo je da trune. Ostalo nam je samo Lijevče, koje ne može podmiriti sve potreba tržišta i to je glavni razlog zašto je kupus ove sezone vrtoglavo skup", kaže jedan od prodavaca kupusa na veliko.

Branko Mastalo, predsjednik Udruženja povrtara RS, ističe da je ove godine kupus skoro pa četiri puta skuplji nego prošle godine.

"Prošle godine otkupna cijena na veliko bila je 0,30 feninga po kilogramu, dok je ove godine 1,20 KM, a cijena na pijaci dostiže i do 1,50 KM po kilogramu", kazao je Mastalo.

Dodao je da je uzrok visokih cijena i to što je veliki broj proizvođača odustao od proizvodnje, jer nisu imali ekonomsku računicu.

"Veliki proizvođači kupusa su odustali, jer kako kažu, nemaju računa, nemaju povjerenja u to da kupus može imati neku cijenu, kad je unazad pet godina nema", ističe Mastalo za "Nezavisne".

I on nam je potvrdio da je ove godine slabiji rod kupusa i u Semberiji i Hercegovini, a kako kaže, na slab rod najviše je uticalo vrijeme.

"Došlo je do prorastanja kupusa umjesto da formira glavicu, a on je otišao u precvjetavanje", pojasnio je Mastalo.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS, ističe da kupus ove godine ima visoku cijenu.

"Čim se kod nas smanji proizvodnja ili dođe do klimatskog poremećaja koji to uzrokuje, to se osjeti na tržištu i tu je problem sa cijenom", kazao je Marinković.

Iako se u Lijevču, za razliku od Semberije i Hercegovine, mogu nadati dobrom rodu kupusa, Marinković ističe da ipak neće uspjeti podmiriti potrebe RS.

"Semberija, Hercegovina i Lijevče su područja gdje kupus uspijeva dobro kao kultura, ali ove godine mislim da nećemo imati dovoljne količine za domaće potrebe, naročito na jesen, kada bude ono doba kiseljenje kupusa, ali sigurno je da će to doći iz uvoza i kompenzovati taj nedostatak", ističe Marinković.

Ostalog povrća, kako su nam juče rekli na banjalučkoj pijaci, ima solidno i raznovrsno je, a u odnosu na prošlu godinu, koja je bila loša i sušna, ove godine mnogo je bolja situacija.

Luk se mogao naći po cijeni od oko 1 KM po kilogramu, mladi krompir 1-1,40 KM, paprike 2,5 KM, paradajz 2 KM, a krastavac 0,80 do 1 KM po kilogramu.