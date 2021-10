Kvadrat polovnog stana u Srpskoj 4.000 KM

BANJALUKA, TREBINJE - Tržište nekretnina u Srpskoj od početka pandemije ne miruje, potražnja ne jenjava, a cijene kvadrata konstantno rastu. I dok se kupci nadaju skorijem padu, stručnjaci smatraju da niže cijene ne da nema ni na vidiku, nego da se opet očekuje dodatni skok cijena.

Početne cijene kvadrata u staroj gradnji u Republici Srpskoj kreću se od 1.200 KM pa do 2.200 KM, dok je cijena novih stanova od 2.200 KM do 4.000 po metru kvadratnom.

Dragan Gruban iz Agencije za nekretnine "Agent Enex" u Prijedoru i urednik Facebook stranice Dom.ba za "Nezavisne novine" ističe da je u svim gradovima Srpske došlo do porasta cijena novoizgrađenih stanova za 20 odsto u odnosu na prošlu godinu.

"U Prijedoru je prošle godine cijena stanova u novoj gradnji iznosila 1.800 KM, a sada iznosi 2.200 KM po kvadratu, pa čak i više, zavisno od lokacije", kazao je Gruban.

Ističe da su više cijene uzrokovane povećanom potražnjom, ali i poskupljenjem građevinskog materijala.

"Polovni stanovi počinju da prate trend rasta cijene ovisno o stepenu ulaganja i kreću se od 1.350 do 1.600 KM po metru kvadratnom, dok su cijene ranije bile niže, gdje se polovni stan mogao naći za 1.100 KM po kvadratu", ističe Gruban.

Kako je pojasnio, kupci su uglavnom ljudi koji dolaze iz inostranstva i mladi bračni parovi.

Dalji rast cijena on očekuje i u narednom periodu, ali, kako kaže, sve će to ipak zavisiti od tendencija na samom tržištu, odnosno ako cijene energenata, struje, gvožđa i svih ostalih materijala nastave da skaču - doći će i do rasta cijena stanova.

Manojlo Popović, vlasnik Agencije za prodaju nekretnina "Senzor" u Banjaluci, kaže da je u ovom gradu došlo do rasta cijena stanova za oko 15 odsto.

"Cijena stanova stare gradnje iznosi od 2.200 KM pa naviše, dok kvadrat u novoj gradnji iznosi od 2.600 KM do 4.000 KM, zavisno od naselja u kojem se nalazi", kazao je Popović.

Pregledom oglasa, međutim, u Banjaluci smo pronašli i već korišten stan od 85 kvadrata koji se sa garažnim mjestom prodaje po cijeni od 358.000 maraka, ili oko 4.000 maraka po kvadratu.

Iz Agencije za promet nekretnina "Europartner" Trebinje ističu da je potražnja za stanovima u ovom gradu kontinuirana već nekoliko godina unazad.

"Ima interesovanja kao što je i prije bilo. Trebinje je zadnjih sedam-osam godina postalo privlačna destinacija te taj trend i dalje traje. Mada, bilo je nešto pada u potražnji početkom pandemije jer su ljudi strahovali zbog neizvjesnosti, ali nakon toga se situacija stabilizovala", kazali su iz ove agencije.

I oni ističu da je došlo do porasta cijena stanova jer su cijene repromaterijala više, ali su skuplje i takse i građevinske dozvole pa, kako kažu, samim tim je nametnuto da i stanovi budu skuplji.

"Ranije je kvadrat u centru grada iznosio 2.200 KM, a sada je cijena 2.700 KM, i to za luksuznije stanove sa bazenima", pojasnili su iz ove agencije.

Kako dodaju, što se tiče nekretnina iz stare gradnje sve zavisi od lokacije, ali i od toga u kakvom je stanju, odnosno koliko je dodatno novca potrebno uložiti u renoviranje.

"Cijene u užem dijelu grada se kreću od 1.200 do 1.500 KM. Stanove u Trebinju najčešće kupuju naši ljudi iz dijaspore i mladi bračni parovi", ističu iz ove agencije.

Dodaju da su najviše traženi dvosobni stanovi, iako se najbrže prodaju jednosobni.

Goran Radivojac, ekonomski analitičar, ističe da je za stanovnike RS jako teško doći do neke nekretnine zbog visokih cijena.

"Za stanovnike koje žive i rade ovdje jako je teško doći do stanova te se stiče utisak da ih kupuju upravo naši građani iz dijaspore, jer oni imaju plate koje mogu da podnesu tu visinu cijena", kazao je Radivojac.

Kako je rekao, teško je očekivati da će u narednim godinama doći do pada cijena.