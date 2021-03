Litar goriva sve bliže cifri od dvije marke

BANJALUKA - Svi distributeri naftnih derivata na benzinskim pumpama povisili su maloprodajne cijene u prosjeku za pet feninga u zadnjih nekoliko dana, kazao je za "Nezavisne" Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore RS.

"Početak marta pokazuje se kao nestabilan period što se tiče cijena, jer se bilježi konstantan rast na benzinskim pumpama. Značajan rast ulaznih, odnosno nabavnih cijena iz rafinerija i ostalih izvora snabdijevanja odrazio se i na tržište", kazao je Trišić.

Dodao je da se trenutno cijene kreću od 1,89 do 1,99 KM za BMB95, od 1,89 do 1,96 KM za ED5, a za TNG od 1,04 do 1,12 KM.

"Cijene u Srpskoj i dalje su niže u odnosu na Federaciju BiH do 10 feninga, jer su prosječne cijene u FBiH za BMB95 od 2,06 do 2,11 KM, za ED5 od 2,01 do 2,11 KM, a u odnosu na region niže su i do 40 feninga.", kazao je Trišić.

Prema njegovim riječima, ovih dana cijene goriva su porasle i u Hrvatskoj, gdje su benzin i dizel skuplji do 10 kuna po litru, dok su u Srbiji benzin i dizel poskupjeli oko 150 dinara.

"Ako se posmatraju parametri na berzama, trenutno je cijena nafte brent 545 $ po toni ili 68 $ po barelu, što je porast od 10 $ po toni ili 1,01 $ po barelu u zadnjih deset dana. Podsjećam da je ovaj nivo kotacija bio početkom januara 2020. i u maju 2019, i da su tada maloprodajne cijene na benzinskim pumpama bile od 2,25 do 2,30 KM", ističe Trišić.

Što se tiče prognoza za dalje rast, Trišić ističe da je njegova procjena da će u narednim danima cijene na benzinskim pumpama ići do 1,99 KM.

Sa jedne benzinske pumpe u Banjaluci ističu da se cijene goriva mijenja iz dana u dan te da sada dizel, ali i benzin koštaju 1,94 KM po litru.

"Prije dva dana imali smo poskupljenje od dva feninga i opet imamo najave da će doći do viših cijena", kazali su s ove pumpe.