"Ljigavac" pod lupom Agencije za nadzor nad tržištem BiH

SARAJEVO - Agencija za nadzor nad tržištem BiH upoznata je o povlačenju igračaka popularno nazvanih "ljigavci" s tržišta nekih država Evropske unije, a u toku su provjere dostupnosti tih igračaka na tržištu Bosne i Hercegovine

Naime, kako piše "Klix.ba", Agencija za nadzor nad tržištem BiH upoznata je putem sistema za brzu razmjenu informacija o opasnim proizvodima Evropske unije (RAPEX), obavijestima o povlačenju određenih igračaka "slime" ili "ljigavac" s tržišta Evropske unije zbog toga što predstvljaju hemijski rizik.

"U toku su aktivnosti provjere dostupnosti određenih igračaka 'slime' na tržištu Bosne i Hercegovine kod poslovnog subjekta za kojeg postoje informacije da je uvoznik ovih proizvoda. U slučaju da se utvrdi da proizvodi koji se nalaze na tržištu BiH predstavljaju ozbiljan rizik za potrošače, Agencija će u saradnji s nadležnim zdravstvenim i sanitarnim inspekcijama entiteta i Brčko distrikta BiH poduzeti odgovarajuće radnje u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača", odgovoreno je pomenutom portalu iz Agencije za nadzor nad tržištem BiH.

Poručuju da će obavijestiti javnost o svim raspoloživim informacijama do kojih se dođe u toku ovih provjera na tržištu Bosne i Hercegovine. Agencija inače prevodi i objavljuje RAPEX sedmične izvještaje na svojoj internet stranici. Sedmični pregled sadrži informacije o proizvodu, rizicima i mjerama koje je poduzela država članica koja je obavijestila o nesigurnom proizvodu.

Podsjećamo, popularna igračka ljigavac našla se u žiži britanske javnosti nakon što su tamošnji kontrolori u osam od 11 uzoraka ljigavca pronašli nedozvoljeni nivo hemikalije bora koja je izuzetno toksična i opasna.

U BiH ljigavac možete kupiti putem online oglašivača za od dvije do četiri KM ili u pojedinim prodavnicama s kineskom robom za istu cijenu.

Sa bh. tržišta se povlači lutka "Sofia"

Iz Agencije su saopštili da su, zbog nedopuštene količine hemijske materije ftalata, mjerodavne inspekcije naložile povlačenje s tržišta i uništavanje nesigurne igračke – dječje lutke Sofia – fashion show.

Radi se o igrački kineskog proizvođača GUANGZON IMP. & EXP. CO., LTD. s bar kodom: 4496000077283, model: No. BBL7747, uvoznika za BiH Vebusch d.o.o. Gorica Grude.

Ističe se da navedeni proizvod predstavlja hemijski rizik jer sadrži di – (2-etilheksil) ftalat (DEHP) u količini od 1,19 odsto m.p.m., dibutil ftalat (DBP) u količini od 0,44 odsto m.p.m. i di-"izononil" ftalata (DINP) u količini od 0,76 odsto m.p.m. što nije u skladu s Odlukom o ograničenju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate ("Službeni list BiH“, broj 04/10).

Korisnicima koji su već kupili pomenutu igračku savjetuje se da je prestanu koristiti.

(NN, Klix.ba)