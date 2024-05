Ljuštenje artičoka kao unosan posao

ANKARA - Grupa radnika koja je specijalno došla sa 600 kilometara udaljenosti u okrug Golhisar u okrugu Efeler u Ajdinu, oljušti artičoke za nekoliko sekundi, a zahvaljujući svojim posebnim vještinama za taj posao mjesečno zarade približno četiri prosječne plate. Jedan od trojice radnika, Omer Faruk Tašjurek izjavio je da oljuštiti artičoku nije lak zadatak.

"Niko ne može da uzme nož i oguli je iz prvog pokušaja. Ovaj posao nije kao ljuštenje jabuka ili krompira", rekao je on.

Okrug Golhisar u okrugu Efeler u Ajdinu privlači pažnju kao jedan od regiona sa najvećom proizvodnjom artičoka u Turskoj, piše turski list Hurijet, a prenosi Tanjug.

Uzgajanje artičoka, koje u tom kraju Turske zovu "zelenim dijamantima" najvažnija je grana poljoprivrede tog regiona.

Ekipa koja ih ljušti radi kao mašina, njihov radni dan počinje u ranim jutarnjim satima i rade do kasno u noć, ali dobro zarađuju, kažu.

"Dolazimo iz Ankare koja je udaljena odavde 600 kilometara. Ljuštenje artičoka je sezonski posao, traje 5-6 mjeseci u godini i, a kad se to završi, onda smo slobodni. Ovdje smo svake godine od početka februara do kraja jula. Čini se da je guljenje artičoka lak posao, ali nije. Mi imamo zanat u rukama, iskustvo", rekao je Tašjurek.

Dnevno ogule otprilike 1.000 do 1.200 artičoka, a Tašjurek procjenjuje da u prosjeku, on i njegov tim, 3 ili 4 artičoke mogu da oljušte za jedan minut.

Posao počinju u sedam ujutru i rade do 23 časa, nekada i duže.

"Ne može svako to da uradi ovako kvalitetno. Ako u Turskoj ima 50 ljudi koji se time bave, samo nas desetak to može da uradi ovako dobro", rekao je on, a njegove kolege kažu da je za dobro obavljanje posla najvažnije kakvim se noževima radi.

Ovaj posao mora da se voli, kažu oni, i dodaju da mnogo i naporno rade, ali da mogu i dobro da zarade.

